Warum die Stadt einen Dönerladen zur Demontage seiner Menükarten zwingen will

Das Ellwanger Stadtbauamt hat den Betreiber des „Istanbul-Grillhauses“ in der Marienstraße, Arzu Karakaya, aufgefordert, die Menükarten sowie die farbigen Leuchtmittel an der Vorderseite des Gebäudes zu demontieren. Laut Behörde sei keine denkmalschutzrechtliche Genehmigung für die Werbeanlage gestellt worden.

Über das Schreiben wundert sich insbesondere Ingrid Alice Mayer, die Eigentümerin des Hauses. Denn weder die Vorrichtungen für die Menükarten noch die Leuchtmittel seien neu, sagt sie. Laut Mayer hängen sie dort bereits seit mehr als fünf Jahren, wurden bereits vom vorherigen Pächter angebracht. Mayers Meinung nach werde der Betreiber des Restaurants durch die angeordnete Maßnahme geschädigt und daran gehindert, sein Geschäft auszuüben. Die Stadt hingegen sieht durch die Anlagen das „homogene Stadtbild“ der Ellwanger Innenstadt in Gefahr.

Das Gebäude Marienstraße 5 befindet sich innerhalb der nach Denkmalschutz geschützten Gesamtanlage „Altstadt Ellwangen“. Laut Stadtbauamt handelt es sich um eine „erhaltenswerte bauliche Anlage“. Jegliche Veränderungen am Äußeren des Gebäudes bedürften der Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde. Dies liege jedoch nicht vor, heißt es in dem Schreiben.

Negative Folgen für Stadtbild befürchtet

Wie die Behörde weiter mitteilt, füge sich die Werbeanlage nicht in das geschützte Bild der Gesamtanlage ein und sei daher auch „nicht genehmigungsfähig“. Zudem äußert das Stadtbauamt die Befürchtung, dass, sollte die Anlage bestehen bleiben, ein Präzedenzfall geschaffen werden könnte, „der sich langfristig negativ auf das Erscheinungsbild der gesamten historischen Altstadt auswirken würde“.

Ziel sei es, die Innenstadt belebt und schön zu halten, formuliert es Christian Krieger, Leiter des Sachgebiets Baurecht. Aufgefallen sei die Werbeanlage, als im vergangenen Jahr das Gebäude plötzlich durch lilafarbene Strahler angeleuchtet worden war. Also habe man den Betreiber gebeten, die Lichter auszuschalten, so Krieger weiter.

Neben den Lichtern und den Menükarten sind der Stadt vor allem die Kabelkanäle an der Fassade ein Dorn im Auge. „Draufgezimmert wie in der Industrie“, sagt Krieger. In Summe sei das „einfach zu viel“. Hinzukämen noch die beklebten Fenster. Und nichts davon sei jemals genehmigt worden.

Demontage muss bis Ende Januar erfolgen

Bis zum 31. Januar muss Arzu Karakaya die Werbeanlage entfernt haben. Sollte er der Aufforderung nicht nachkommen, behält sich das Stadtbauamt vor, den Rückbau in Form einer „gebührenpflichtigen Rückbauverfügung“ durchzusetzen.

Auf Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ verweist Karakaya auf die Eigentümerin des Gebäudes, da die Werbeanlage bereits vorhanden gewesen sei, als er das Restaurant gepachtet habe.

Ingrid Alice Mayer allerdings kann die Aufforderung der Stadt nicht nachvollziehen. Die Menükarten und die Beleuchtung gebe es bereits seit mehreren Jahren, betont sie und fragt, weshalb die Anlage also gerade jetzt abgebaut werden soll. Beim vorherigen Pächter habe es deswegen niemals Probleme gegeben. Das Thema Denkmalschutz müsse endlich einmal „zeitgemäß interpretiert“ werden, findet sie.

Mayer weist auf das „Punto“ direkt neben dem Grillhaus hin. Das Restaurant besitze auch Menükarten und Lichter an der Außenfassade. Das sei nicht weniger Werbung als beim „Istanbul“, ist sie sich sicher.

Das sieht Christian Krieger anders. Früher habe es an dem Gebäude lediglich zwei kleine Schilder gegeben, nicht vier umrahmte Menükarten. Die seien neu.

Mit solchen Auflagen wird sie (die Innenstadt) aber eher entleert. Ingrid Alice Mayer

Mayer befürchtet, dass die Demontage das Geschäft ihres Pächters nachhaltig schädigen wird. Bundesweit würden Dönerläden über Menükarten im Außenbereich verfügen. Sie sei für das Haus verantwortlich und werde die Anlage auch auf eigene Kosten demontieren, sagt Mayer. Ihrer Meinung nach müsse es das Ziel der Stadt sein, die Innenstadt zu beleben. „Mit solchen Auflagen wird sie aber eher entleert.“ Mayer rechnet mit Kosten in Höhe von mehreren 1000 Euro.

Nicht genehmigt ist laut Krieger übrigens auch der aufgemalte Schriftzug „Istanbul“. Dieser sei aber genehmigungsfähig, sollte ein entsprechender Antrag gestellt werden, sagt er.