Warum der Murmeltiertag auch auf der Ostalb verwurzelt ist

Der 2. Februar gilt seit alters her als bedeutender Tag. Einmal wegen des kirchlichen Festes Maria Lichtmess, das den Weihnachtsfestkreis beschließt. Gerade in Ellwangen wurde der Tag von der dortigen Rosenkranzbruderschaft feierlich begangen. Der 2. Februar ist aber auch als Lostag von Bedeutung.

An Lichtmess erwarteten sich die Menschen ein Zeichen, wie lange der Winter noch dauern würde. Deswegen ranken sich viele Bauernregeln um diesen Tag. Und auch der Murmeltiertag, der in Nordamerika am 2. Februar begangen wird, hat damit zu tun.

Für den Wetterreporter Phil Connors ist es ein Alptraum: Wieder einmal schickt ihn der lokale Fernsehsender, für den er arbeitet, in das Kaff Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania. Dort wird jedes Jahr am 2. Februar ein Waldmurmeltier aus seiner Höhle gelockt, und je nachdem, ob der Nager bei dieser Gelegenheit seinen Schatten sieht, bleibt es Winter oder es gibt einen frühen Frühling.

Soweit die Prämisse des Films „Groundhog Day“ aus dem Jahr 1993, der in Deutschland unter dem Titel „Und täglich grüßt das Murmeltier“ bekannt ist.

Import aus deutschsprachigem Raum

Tatsächlich stammt der Brauch, der in Pennsylvania und anderen Orten Nordamerikas gefeiert wird, von deutschsprachigen Einwanderern, die ihn aus ihrer alten Heimat mitgebracht hatten. Der Ursprung des Brauchs rührt von der Bauernregel, dass der Winter noch lange andauern wird, wenn am Lichtmesstag klares Wetter herrscht. Ist es aber bewölkt, hält bald der Frühling Einzug.

Daraus entwickelte sich die Regel, dass ein Dachs, der am 2. Februar aus seinem Bau kommt und seinen Schatten sieht, wieder in seiner Höhle verschwindet, weil das Wetter in den kommenden Wochen kalt bleiben wird. Diese Form der Wettervorhersage war in Deutschland weit verbreitet und auch in Süddeutschland bekannt.

Den Dachs aus dem Bau locken

Der heute 92-jährige Anton Graser aus Westhausen erinnert sich daran, dass diese Bauernregel auch auf der Ostalb verbreitet war. Er weiß auch, dass sich noch in seiner Jugendzeit manchmal Kinder an Lichtmess einen Spaß daraus gemacht hatten, einen Dachs aus seinem Bau zu locken, um zu beobachten, ob er wieder in die Höhle zurückkehrt. Die deutschsprachigen Einwanderer in Pennsylvania hatten diese Regel auf das Waldmurmeltier übertragen, weil es in dieser Region keine Dachse gab.

Auch in Ellwangen hatte der Lichtmesstag große Bedeutung, allerdings in religiöser Hinsicht. Vor allem für die Rosenkranzbruderschaft, die im Jahr 1615 gegründet wurde, zählte der 2. Februar zu dem Höhepunkten im Jahr, erklärt Matthias Steuer, der Leiter des Ellwanger Schlossmuseums.

An diesem Tag fanden in der Marienkirche Lichterprozessionen mit sogenannten Tortschen statt. Dabei handelt es sich um tragbare Kerzenständer mit einem ovalen Schild. Auf den Schilden waren Szenen aus dem Leben der Gottesmutter Maria dargestellt.

In der Anfangszeit, so Steuer, wurden die Marienkirche bei den Prozessionen umrundet, später fanden die Prozessionen im Inneren der Kirche statt. Die Rosenkranzbruderschaft, die übrigens immer noch besteht, zählte in der Barockzeit über 2000 Mitglieder, und zwar quer durch alle Gesellschaftsschichten.

Die Tortschen werden immer noch in der Marienkirche aufbewahrt. Im vergangenen Jahr wurden sie zum Lichtmessgottesdienst in die Basilika gebracht, weil der Gottesdienst pandemiebedingt nicht in der Marienkirche stattfinden konnte.