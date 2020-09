Warnstreik in der Virngrundklinik

Am Dienstag werden von 13:30 bis 15 Uhr die Beschäftigten der Virngrundklinik in Ellwangen zu einem befristeten Warnstreik aufgerufen. Vor dem Haupteingang der Klinik wird eine Protestversammlung stattfinden. Gerade die Beschäftigten in den Krankenhäusern haben in der Corona-Pandemie eine herausragende Leistung erbracht. Das scheint am Verhandlungstisch bei den Öffentlichen Arbeitgebern keine Rolle mehr zu spielen. Sie wollen die im letzten Jahr vereinbarten Verbesserungen, insbesondere für das Pflegepersonal, nicht tarifieren. „Dieses Ansinnen versteht niemand mehr an der Klinik“, beschreibt Maria Winkler die Emotionen. Die Bereitschaft ist bei den Beschäftigten diesmal sehr groß für die „eigenen Belange auf die Straße zu gehen“ und sich nicht nur um die Versorgung von kranken Menschen zu kümmern.