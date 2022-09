Wann beginnt das Schuljahr in Ellwangen?

Auch in Ellwangen beginnt am Montag, 12. September 2022, wieder das neue Schuljahr. Wann die Ellwanger Schülerinnen und Schüler starten, ist in der Übersicht der Stadtverwaltung dargestellt.

Peutinger-Gymnasium: für die Klassen 6 bis 12 um 7.35 bis 12.45 Uhr, für die Klassenstufe 5 von 8.30 bis 12 Uhr; Hariolf-Gymnasium: für die Klassen 6 bis 12 um 7.35 bis 12.45 Uhr, für die Klasse 5 um 17 Uhr; Eugen-Bolz-Realschule: für die Klassen 6 bis 10 um 7.35 bis 10.55 Uhr, für die Klasse 5 am Dienstag, 13. September, um 7.45 bis 11.55 Uhr; Schöner-Graben-Schule: für die Klassen 2 bis 9 von 8 bis 11.20 Uhr; St. Gertrudis: für alle Klassen von 8 bis 11.20 Uhr; Buchenbergschule: für die Klassen 2 bis 10 von 8 bis 12.25 Uhr; Mittelhofschule: für die Klassen 2 bis 10 von 8 bis 12.15 Uhr; Klosterfeldschule: für die Klassen 2 bis 4 von 8.45 bis 11 Uhr; Kastellschule Pfahlheim: für die Klassen 2 bis 4 von 8.20 bis 12.05 Uhr; Grundschule Neunheim: für die Klassen 2 bis 4 von 8.45 bis 12.15 Uhr; Grundschule Rindelbach: für die Klassen 2 bis 4 von 8 bis 11.25 Uhr; Johann-Sebastian-von-Drey-Schule Röhlingen: für die Klassen 2 bis 4 von 8.20 bis 11.55 Uhr, ab 8.20 Uhr Gottesdienst St. Peter und Paul Kirche; Grundschule St. Georg Schrezheim: für die Klassen 2 bis 4 von 8.40 bis 12.10 Uhr.

Die Einschulungstermine für die Klassen 1 sind wie folgt: Buchenbergschule: am Freitag, 16. September, um 10.30 Uhr ; Mittelhofschule: am Mittwoch, 14. September, um 15 Uhr; Klosterfeldschule: Gottesdienst zur Einschulung am Donnerstag, 15. September, um 9 Uhr (Heilig Geist Kirche). Einschulungsfeier am Donnerstag, 15. September, um 10 Uhr (Klosterfeldschule); Kastellschule Pfahlheim: am Donnerstag, 15. September, um 10 Uhr; Grundschule Neunheim: am Donnerstag, 15. September, um 10 Uhr in der Eichenfeldhalle; Grundschule Rindelbach: am Mittwoch, 14. September, um 9 Uhr und 10 Uhr; Johann-Sebastian-von-Drey-Schule Röhlingen: am Donnerstag, 15. September, um 10 Uhr; Grundschule St. Georg Schrezheim: am Donnerstag, 15. September, um 10 Uhr (erste Schulstunde im Anschluss).