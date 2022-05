Wanderer genießen den schönsten Aussichtspunkt der Schwäbischen Alb

Die Ortsgruppe Ellwangen des Schwäbischen Albvereins (SAV) hat eine Kultur- und Wanderfahrt entlang des Albtraufs, zum Breitenfels und zum Schopflocher Hochmoor, unternommen.

Bei Bilderbuchwetter und bester Laune wanderten 37 Mitglieder des SAV-Ortsgruppe Ellwangen sowie zehn Gäste entlang des Albtraufs, organisiert von Margret Hofrichter und Marianne Seibold. Vorbei an bunt blühenden Wiesen, in denen es Orchideen, Wiesenbocksbart und Arnika zu entdecken gab, ging es zum schönsten Aussichtspunkt der Schwäbischen Alb, dem Breitenfels. Weit war die Sicht ins Land hinein. Unterhalb des Mörikefelsen ließen die Wanderer „Frühling lässt sein blaues Band…“ erklingen. Das kreisrunde Randecker Maar – nun begrünt – erinnerte an die Vulkanvergangenheit der Schwäbischen Alb. Aus 700 Höhenmetern suchte das Auge lange nach dem Horizont.

Eine Attraktion bot der Holzbohlenweg hinein ins Schopflocher Hochmoor, wieder gepflegt vom SAV. Die Renaturierung rechts im Gegensatz zum entwässerten Land links war eindeutig. Nach deftigem Rucksackvesper im Unesco-Biosphärenreservat ging es zum verlassenen Dorf Gruorn, das für die Erweiterung des Truppenübungsplatzes weichen musste. 1937 wurde das intakte Dorf völlig geräumt. Die mittelalterliche Stephanus-Kirche und das Schulhaus aus Kalktuff sind heute noch Zeitzeugen. Wer hat schon mal in der „Unterklasse“ saftigen Obstkuchen verzehrt, während im Museum, eingerichtet in der „Oberklasse,“ mancher ein Schmunzeln nicht unterdrücken konnte: „Ja, so war’s halt!“

Aufgetankt mit vielfarbigen Bildern der „Erholung fürs Auge“, wie Inge Gschwender vom Vorstand es ausdrückte, kehrten die 47 Teilnehmer nach Ellwangen zurück. Selbst das Gewitter nahm Rücksicht auf die Ausflügler. Ein besonderer Natur- und Kulturtag, wird noch lange im Gedächtnis haften bleiben.