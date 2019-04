Wanderausstellung „Mütter des Grundgesetzes“ macht Station in Ellwangen

Die Sozialdemokratinnen Frieda Nadig und Elisabeth Selbert sowie Helene Weber, CDU, und Helene Wessel vom Zentrum sind die „Mütter des Grundgesetzes.“ Ihrem Einsatz im Nachkriegsdeutschland ist es maßgeblich zu danken, dass die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 1949 in Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes der jungen Bundesrepublik verankert wurde – gegen den Willen von 61 Männern im Parlamentarischen Rat. Eine Ausstellung über sie ist im Rathaus zu sehen.

Am 1. September 1948 fanden in Bonn 61 Männer und vier Frauen zum Parlamentarischen Rat zusammen. Die Zusammensetzung habe die Realität verzerrt widergespiegelt, sagte Julia Frank, Kommunalpolitikerin und stellvertretende Sprecherin des Kreisfrauenrats, bei der Einführung in die Ausstellung. Die Männer waren im Krieg geblieben oder in Gefangenschaft. Der Frauenüberschuss war groß. Es waren die Frauen, die inmitten von Hungerjahren und Wohnungsnot die Last des Wiederaufbaus tragen mussten. Später wurden sie in alte Rollen zurückgedrängt, hatten für Kinder und Haushalt zu sorgen und durften nur mit Erlaubnis des Ehemanns arbeiten, bei deutlich geringerem Verdienst.

Frank stellte die vier Mütter des Grundgesetzes vor: Frieda Nadig, die für Lohngleichheit und gesetzliche Gleichstellung unehelicher mit ehelichen Kindern kämpfte. Der von Elisabeth Selbert formulierte Antrag „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, den ihre Parteifreundin Frieda Nadig im Grundsatzausschuss am 30. November 1948 einbrachte, schlug ein wie eine Bombe – und wurde abgelehnt. Eine Flut von Protesten war die Folge.

Selbert und Nadig gelang es schließlich, ihre Mitstreiterinnen Helene Weber und Helene Wessel zu überzeugen. Die katholische Helene Weber hatte das Konzept der „geistigen Mütterlichkeit“ propagiert und wollte die politische Bildung einer Frau mit ihrem „Gemüt und ihrer religiösen Verantwortung“ verbinden.

Bis 1956 galt das Lehrerinnen-Zölibat

Es ging damals nicht nur um Formulierungen. Es ging um den gesellschaftspolitischen Platz, den Frauen künftig einnehmen sollten. Die Umsetzung des Gleichheitsgedankens brauchte Zeit. 1950 wurde ein Frauenreferat im Bundesinnenministerium eingerichtet. Erst sieben Jahre später fiel das Recht des Ehemannes, in ehelichen Angelegenheiten und bei der Kindererziehung das letzte Wort zu haben. Das sogenannte Lehrerinnen-Zölibat galt bis 1951, in Baden-Württemberg sogar bis 1956.

In seiner Begrüßung klopfte Oberbürgermeister Karl Hilsenbek den vier Müttern des am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetzes symbolisch auf die Schulter. Doch dürfe man nicht nachlassen, auch in den Kommunen Gleichberechtigung zu leben und zu verwirklichen: „Der Staat muss die Rahmenbedingungen schaffen.“

Die Ausstellung wurde vom Bundesfamilienministerium im Rahmen des Helene-Weber-Kollegs entwickelt, einer parteiübergreifenden Plattform für (kommunal-)politisch engagierte Frauen. In Ellwangen ist sie bis 12. Mai zu sehen.