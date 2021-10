Wanderausstellung „Ein Herz für den Ostalbkreis“ ist in Ellwangen zu sehen

Bürgermeister Volker Grab hat gemeinsam mit Susanne Schienle von der Lebenshilfe Aalen und dem Ellwanger Inklusionsbeirat die Wanderausstellung „Ein Herz für den Ostalbkreis“ im Rathaus eröffnet. Beide betonten die Bedeutung des Zusammenhalts der Gesellschaft auch in außergewöhnlichen Zeiten.

Das Herz aus Wackersteinen, das die Verbundenheit im Ostalbkreis trotz Pandemie symbolisiert, ist noch bis zum 25. Oktober zu den Öffnungszeiten im Ellwanger Rathausfoyer in der Spitalstraße 4 zu sehen (es gilt die Maskenpflicht), bevor es auf weitere Wanderschaft im Ostalbkreis geht. Im Anschluss an die Eröffnung tagte der Inklusionsbeirat im Großen Sitzungssaal in seiner ersten Präsenzsitzung seit seiner Konstituierung im November 2020.

Unter der Schirmherrschaft von Landrat Joachim Bläse startete das Kunstprojekt „Ein Herz für den Ostalbkreis“ im November 2020. Die Impulsgeberinnen Petra Pachner, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung, und Susanne Schienle von der Lebenshilfe Aalen wollten mit einem Kunstprojekt, das unter bestehenden Corona-Auflagen umsetzbar war, ein positives Zeichen der Verbindung aller Menschen miteinander setzen.

Grundierte Steine wurden an Mitwirkende verteilt und bemalt wieder eingesammelt. Die Steine enthielten viele Grüße, Kommentare und Gedanken. Bald kam ein munteres Sammelsurium an kunterbunten Wackersteinen zusammen. Die Tigerente liegt neben einem poetischen Gedenkspruch, ein Clownsgesicht lacht neben einem Krokodil. Alle zusammen bilden nun ein großes, vor Kreativität strotzendes Herz – das „Herz für den Ostalbkreis“.

Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Menschen mit Behinderungen, Kranke, Seniorinnen, Eltern, Mitarbeiterinnen der Einrichtungen und Institutionen aus dem ganzen Ostalbkreis beteiligten sich an dem Projekt. Alle malten und gestalteten „ihren“ eigenen Stein, der nun Teil eines Großen geworden ist. Über 300 Mitwirkende zählten die Organisatorinnen und täglich werden es mehr. Denn weitere Steine können auch von den Besucherinnen und Besuchern angelegt und ergänzt werden.