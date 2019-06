Wander-Zertifikat für den Kronprinzen

Der Deutsche Wanderverband zeichnet besonders wanderfreundliche Unterkünfte und Gastronomiebetriebe aus. Jetzt hat sich der Gasthof Kronprinzen in Ellwangen für weitere drei Jahre das Siegel „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ gesichert.

Die Familie Winkler hat neben der Auszeichnung als Wanderhotel auch das Gütesiegel „bett+bike“ des ADFC für fahrradfreundliche Gastbetriebe. Immer mehr Erholungssuchende schnüren am Wochenende und in den Ferien die Wanderschuhe. Der Ostalbkreis will diese Potenziale weiter ausbauen und setzt dabei vor allem auf Qualität. Neben überregionalen Wanderwegen wie dem Kocher-Jagst Trail, dem Jakobsweg von Ansbach nach Ulm und dem Deutschen Limes-Wanderweg gibt es zahlreiche weitere regionale Wanderangebote rund um Ellwangen.

Das Gütesiegel des Deutschen Wanderverbandes haben bundesweit rund 1600 Betriebe.