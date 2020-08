Walter Dangel tritt in den Ruhestand

Der Schulleiter der Eugen-Bolz-Realschule, Martin Burr, hat den erfahrenen Pädagogen Walter Dangel in den Ruhestand verabschiedet.

Seit September 2004 unterrichtete Dangel an der EBR seine studierten Fächer Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde sowie Erdkunde. Außerdem betreute er als Mentor Referendare und Praktikanten, er motivierte regelmäßig Schüler zur Teilnahme an den Wettbewerben „Jugend debattiert“ und am Landtagswettbewerb für politische Bildung.

Es lag ihm besonders am Herzen, die Schülerinnen und Schüler für seine Fächer zu begeistern und Freude am Lernen zu bewirken. In seiner pädagogischen Arbeit legte Walter Dangel auch sein Augenmerk auf die Entwicklung der Eigenverantwortung und Selbstständigkeit der Jugendlichen. Als Verbindungslehrer brachte er innovative Ideen in das Schulleben ein.

Walter Dangel arbeitete über viele Jahre mit Betrieben und außerschulischen Institutionen zusammen. Dabei war er für Schüler und Firmen ein zuverlässiger Koordinator und Ansprechpartner für Praktika und Bewerbungen. Vor der Eugen-Bolz-Realschule unterrichtete Dangel zuerst kurz an der Realschule in Riedlingen, von 1982 bis 1989 an der Franz-von-Sales-Realschule in Obermarchtal, anschließend war er bis zum Wechsel an die EBR an der Ellwanger Mädchenrealschule Sankt Gertrudis angestellt.

Schulleiter Burr hob bei der Verabschiedung besonders die Zuverlässigkeit, Sorgfalt und das organisatorische Geschick von Walter Dangel hervor und dankte ihm von Herzen für seinen Einsatz an der Eugen-Bolz-Realschule, die Zusammenarbeit mit der Schulleitung, dem Kollegium und den Dienst an den vielen Schülergenerationen, die er während seiner 40 Dienstjahre begleitet hatte.