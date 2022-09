Waldinteressierte erkunden den Forst

Die gut besuchte Lehrfahrt der Forstbetriebsgemeinschaft Ellwangen hat die Teilnehmer vor Kurzem in den nahegelegenen Forst der Waldgenossenschaft Röttingen geführt. Das teilt die Forstbetriebsgemeinschaft in einem Bericht mit.

Der ungefähr 350 Hektar große Genossenschaftswald, ist in 80 Anteile aufgeteilt mit circa 90 Eignern, was durch Vererbung und Verkauf immer wieder schwankt. Durch einen Betreuungsvertrag mit dem Forstamt werden alle anfallenden Arbeiten von Revierförster Peter Weber geplant, vergeben und überwacht, natürlich in Absprache mit der Waldgenossenschaft.

Besonderes Interesse fand die Neuanlage einer Agroforstkultur in der gezielt Wertholz heranwachsen soll. In einem Wuchsverband von 4x6 Meter wurden vor gut zehn Jahren Nussbäume, Kirschbäume und weitere heimische Obstbäume aus zertifizierten Wuchsgebieten eingepflanzt. Durch Wertastung soll ein astfreier Schaft von circa sechs Metern nach rund 60 Jahren erreicht werden. Bei optimalem Verlauf darf mit einer dreifach Nutzung der Fläche gerechnet werden: der Grasbewuchs, welcher bis jetzt arbeitsintensiv mit der Motorsense gemäht wurde, wird seit Kurzem von Galloway Rindern abgeweidet. Die Früchte der Bäume können geerntet werden und am Ende erfolgt die Hauptnutzung von Wertholz.

Im eigentlichen Wald der Genossen, erklärte Peter Weber, werde seit geraumer Zeit der Fichtenanteil bewusst zurückgedrängt und vorwiegend durch Douglasie ersetzt. Die ersten Douglasien wurden hier schon vor ungefähr 60 Jahren gepflanzt und erreichen mittlerweile gute Verkaufserlöse. In der Pflege der Douglasie ist vor allem das Anbringen und Entfernen von Schutzhüllen, zum Schutz vor Wildverbiss und Fegeschäden, sowie die Wertastung auf zehn Meter arbeits- und kostenintensiv. Bei der Fichte soll durch gezieltes regelmäßiges Freistellen nach etwa 60 Jahren die Erntereife mit einem Brusthöhendurchmesser (BHD) bei 45 bis 50 Zentimeter erreicht werden. Kürzere Umtriebszeiten vermindern so das Betriebsrisiko und Kalamitätsnutzungen erheblich. Wüchsige Mischbestände aus Douglasie, Buche, Fichte und begleitenden Baumarten prägen das Waldbild. Was auch gewünscht ist, um eine gesunde Vielfalt und dadurch eine höchstmögliche Risikominimierung in Zeiten des Klimawandels zu erhalten.