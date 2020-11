Waldhütte abgebrannt - 50 000 Euro Schaden

Zwischen Heidenheim und Zang ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Waldhütte abgebrannt.

Zeugen sahen gegen ein Uhr von Mittelrain aus ein Feuer im Wald und alarmierten die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehren als Königsbronn und Heidenheim eintrafen, stand die Holzhütte lichterloh in Flammen und war nicht mehr zu retten. Sie brannte vollständig nieder. Auch ein Traktor wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei aus Steinheim hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie ermittelt auch in Richtung Brandstiftung und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Noch unklar ist, wann der Brand ausgebrochen ist. Wer in der Nacht zum Montag im Bereich der Hütte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07321/3220 melden. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 50 000 Euro.