Wahllokal bei den Kirchenwahlen ist das Speratushaus

Am Sonntag, 1. Dezember, finden in der evangelischen Landeskirche die Kirchenwahlen statt. Gewählt werden die Landessynode und die Kirchengemeinderäte. Für die evangelische Kirchengemeinde Ellwangen ist das Wahllokal im Speratushaus von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet. Im Foyer des Speratushauses ist am Nachmittag des Wahltages ab 14 Uhr ein Wahlcafé eingerichtet.

Die Wahl kann auch per Briefwahl erfolgen, die Briefwahlkuverts müssen am Wahltag bis 17 Uhr im Speratushaus oder im Pfarramt, Marktplatz 20, eingegangen sein.

Die gewählten Kirchengemeinderätinnen und -räte werden am Sonntag, 12. Januar 2020, im Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. In Ellwangen besteht der Kirchengemeinderat aus zwölf gewählten Mitgliedern, der Kirchenpflegerin, den Ellwanger Pfarrerinnen und Pfarrern sowie der Krankenhauspfarrerin.