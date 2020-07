Wäsche im Trockenraum in Brand gesetzt

Nachträglich erstattete eine 37-Jährige Anzeige, nachdem ein Unbekannter Feuer gelegt hatte. Die Frau hatte am Samstagmittag gegen 15 Uhr bemerkt, dass ihre trockene Wäsche, die noch auf dem Wäscheständer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße hing, angezündet worden war. Der Trockenraum ist nicht verschlossen und für jedermann zugänglich. Erst am Abend verständigte die 37-Jährige die Polizei.

Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Tel. 07961/9300 entgegen.