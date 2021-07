VW-Fahrer löst mit Bremsmanöver Auffahrunfall aus

Ein VW-Fahrer hat mit einem plötzlichen Bremsmanöver auf der A7 einen Auffahrunfall ausgelöst und seine fahrt dann fortgesetzt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Am Sonntagabend gegen 17.20 Uhr fuhr eine 23-jährige Skoda-Fahrerin auf der A7 in Richtung Würzburg auf dem linken Fahrstreifen. Ein vor ihr fahrender bislang unbekannter VW-Fahrer bremste sein Fahrzeug schlagartig stark ab, sodass die 23-Jährige ebenfalls eine Vollbremsung durchführen musste. Ein hinter der Skoda-Fahrerin fahrender 40-jähriger Peugeot-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf die 23-Jährige auf. Dabei verletzte sich die 14-jährige Beifahrerin des Peugeots. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Der VW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise zum noch unbekannten Fahrer des VW nimmt die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst unter der Telefonnummer 07904 / 94260 entgegen.