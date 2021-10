VR-Bank Ellwangen unterstützt St. Anna-Virngrund-Klinik

Die VR-Bank Ellwangen hat 2000 Euro an den Freundes- und Förderkreis der St. Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen gespendet. Zur Spendenübergabe waren Vorstandssprecher Jürgen Hornung und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Karl Groß an die Ellwanger Klinik gekommen.

Bezuschusst wird die Beschaffung eines „ERCP-Geräts“, ein Kombigerät für die Innere Abteilung und die Radiologie. Das Gerät wird vor allem bei Gallenleiden oder Tumorerkrankungen am Gallengang eingesetzt und ermöglicht schonende Therapieverfahren. Auch diagnostische Verfahren im Thorax- und Bauchbereich sind mit dem Gerät möglich. Vorstandssprecher Jürgen Hornung betonte die regionale Verwurzelung als regionale Genossenschaftsbank. Er und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Karl Groß freuten sich sehr, die Ellwanger Klinik unterstützen zu können. Der Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises, Matthias Weber und der kaufmännische Standortleiter der Klinik, Berthold Vaas, nahmen die Spende zusammen mit Mitgliedern des Freundeskreises entgegen.