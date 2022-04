VR-Bank Ellwangen unterstützt Förderkreis der Klinik

Mit 2800 Euro unterstützt die VR-Bank Ellwangen den Freundes- und Förderkreis der Sankt- Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen. Vorstandssprecher Jürgen Hornung und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Karl Groß übergaben den Scheck in der Klinik an den Vorsitzenden des Freundeskreises, Matthias Weber.

Der Freundes- und Förderkreis der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik ist ein gemeinnütziger Verein mit über 1200 Mitgliedern. Allein im vergangenen Jahr habe der Verein Spenden in Höhe von über 77 000 Euro gesammelt, so die VR-Bank in einer Pressemitteilung. Mit der jüngsten Spende der VR-Bank wurde die Anschaffung eines Telemetriegeräts für die Ellwanger Klinik unterstützt. Mit diesem Gerät können die fetale Herzfrequenz und die Wehen mobil gemessen werden.

Vorstandssprecher Jürgen Hornung betonte, dass es für die VR-Bank als regionale Genossenschaftsbank eine Herzensangelegenheit sei, der Region etwas zurückzugeben. Er freue sich sehr, die Ellwanger Klinik bei der Anschaffung des Telemetriegeräts unterstützen zu können. Der Vorsitzende des Freundeskreises, Matthias Weber, bedankte sich für die Summe. Die VR-Bank sei bereits ein Stammspender und habe den Freundeskreis schon mehrfach bedacht. Für die Klinik bedankten sich der kaufmännische Standortleiter Berthold Vaas und der pflegerische Standortleiter Bernd Ziegler.