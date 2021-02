VR-Bank Ellwangen spendet Tablets für die Musikschule

Die VR-Bank Ellwangen hat der städtische Musikschule Johann Melchior Dreyer drei iPads gespendet. Die Computer werden insbesondere in der Zeit des Lockdowns, aber auch danach dringend benötigt, schreibt die Musikschule in einer Pressemitteilung.

Wie es darin weiter heißt, sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich in die digitale Struktur der Schule investiert worden. Die EDV-Abteilung der Stadt Ellwangen habe unter anderem stabile WLan-Leitungen und WLan-Points verlegt. Außerdem wurde das Kollegium schrittweise mit Tablets ausgestattet. Gleichwohl habe die Pandemie auch die Musikschule auf eine harte Probe gestellt. Fast alle Lehrer unterrichteten mittlerweile von zu Hause aus. Dadurch sei der Bedarf an digitalen Endgeräten zuletzt enorm gestiegen, weshalb Musikschulleiter Moritz von Woellwarth neben den Geräten aus der EDV auch jene drei Tablets, die eigentlich für das Projekt „Inklusiv-Exklusiv“ zur Steuerung von Musikinstrumenten im Einsatz sind, an die Lehrer verteilte.

Von Woellwarth ist sich sicher, dass die Homecomputer auch über das Ende des Lockdowns im Unterrichtsalltag eine große Rolle spielen werden. Denn: Der digitale Kontakt zu den Schülern und die Verwendung von Musik-Apps sei „nicht mehr wegzudenken“. Beides werde den Präsenzunterricht weiterhin „positiv bereichern“.

Damit nun aber das Projekt „Inklusiv-Exklusiv“-Projekt nach dem Lockdown nicht leidet, hat sich der Ellwanger Musikschulleiter an den Förderverein der Musikschule gewandt – mit der Bitte um drei weitere neue Tabletts. Dessen Vorsitzende Irina Bauder-Begerow und der ganze Vorstand waren sofort bereit die Sache zu unterstützen und fanden in der VR-Bank Ellwangen schließlich den richtigen Partner. Mit den Reinerträgen aus dem VR-GewinnSparen machte die Genossenschaftsbank die Neuanschaffung möglich.