VR-Bank Ellwangen schüttet Dividende und VR-Mitgliederbonus aus

Erfreuliche Nachrichten für die rund 19 500 Mitglieder der VR-Bank Ellwangen: Das erneut positive Jahresergebnis ermöglicht die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,5 Prozent. Die Ausschüttung der Dividende haben die Vertreterinnen und Vertreter der VR-Bank im Rahmen der schriftlichen Vertreterversammlung mit nur drei Gegenstimmen beschlossen. Mit der zusätzlichen Auszahlung des VR-MitgliederBonus, der die aktive Zusammenarbeit mit der VR-Bank Ellwangen honoriert, kommen die Mitglieder im Durchschnitt auf eine attraktive Rendite von 4,4 Prozent auf ihre Geschäftsanteile.

Mit insgesamt 322 abgegebenen Wahlunterlagen beteiligten sich 83 Prozent aller Vertreterinnen und Vertreter an der schriftlichen Vertreterversammlung. Die Vertreterinnen und Vertreter gaben ihre Stimme für die Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts und die Ergebnisverwendung 2021 ab. Ebenso erfolgte die Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat und die Wahlen zum Aufsichtsrat. Die Beschlüsse wurden durch den Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzenden, Manfred Hahn, festgestellt. Alle Punkte wurden mit großer Mehrheit wie vorgeschlagen beschlossen.

Im Rahmen der Aufsichtsratswahlen wurde allen zur Wahl stehenden Kandidaten mit überwältigender Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen: Wiedergewählt wurden die turnusgemäß zur Wahl stehenden Aufsichtsratsmitglieder Friedrich Beilharz, Martin Haas, Manfred Hahn und Armin Hofmann.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Anschluss an die Auszählung der Stimmbögen unter notarieller Aufsicht am 24.06.2022 wurden drei langjährige Aufsichtsräte für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt.

Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Hahn und Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Seckler werden für ihre 20-jährige Tätigkeit im Aufsichtsrat der VR-Bank Ellwangen mit der Ehrennadel in Silber des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands ausgezeichnet. Für 30 Jahre ehrenamtliche Aufsichtsratstätigkeit in der damaligen Raiffeisenbank Adelmannsfelden und in der VR-Bank Ellwangen wird Aufsichtsratsmitglied Armin Hofmann die Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille verliehen. Die Ehrungen wurden durch Wirtschaftsprüfer Kai-Uwe Dienstdorf vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband vorgenommen.

„Wir freuen uns sehr über den langjährigen und engagierten Einsatz für unsere genossenschaftlichen Werte und die stets vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit“, so Vorstandssprecher Jürgen Hornung im Rahmen der kleinen Feierstunde.

„Wir hoffen sehr, die Ehrungen unserer langjährigen Aufsichtsräte in den nächsten Jahren wieder im Rahmen der Vertreterversammlung in der Stadthalle vornehmen zu können und unsere neuen und bekannten Vertreterinnen und Vertreter persönlich begrüßen zu dürfen“, ergänzt Vorstand Bernd Finkbeiner.