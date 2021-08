VR-Bank Ellwangen ernennt Michael Eiberger zum Generalbevollmächtigten

In einer gemeinsamen Sitzung haben Vorstand und Aufsichtsrat der VR-Bank Ellwangen Michael Eiberger zum Generalbevollmächtigten bestellt und damit die oberste Führungsebene verstärkt. Der 39-Jährige ist diplomierter Bankbetriebswirt und seit Beginn seiner Ausbildung zum Bankkaufmann im Jahr 1998 für die VR-Bank Ellwangen tätig. Seit 2008 hat er unterschiedliche Führungsaufgaben übernommen.

Bereichsleiter seit 2014

So wurde ihm zunächst die Leitung für den Kundenservice und die Privatkundenberatung in der Hauptstelle in Ellwangen und der Niederlassung Neuler übertragen, bevor er im Jahr 2014 als Bereichsleiter Privatkunden und Vertrieb die Zuständigkeit für die erfolgreiche Planung und Steuerung des gesamten Privatkundenbereichs der VR-Bank Ellwangen übernahm.

Im März 2019 wurde Michael Eiberger zum Prokuristen ernannt. Im Jahr 2021 erhielt er die Verantwortung für die Abteilung Vertriebsmanagement und ist zuständig für deren weiteren strategischen Aufbau. In dieser Funktion wird er auch künftig tätig sein, wie die VR-Bank Ellwangen mitteilt.

Eefahrene Führungspersönlichkeit

„Mit Michael Eiberger wissen Vorstand und Aufsichtsrat eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit herausragendem strategischem Denken und großer fachlicher Expertise an ihrer Seite“, betont Vorstandssprecher Jürgen Hornung. „Zusammen werden wir die Weiterentwicklung der VR-Bank Ellwangen als attraktiver und langfristigen Partner für die Menschen und Unternehmen in der Region vorantreiben.“