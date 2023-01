Vortragsabend dreht sich über naturheilkundliche Anwendungen bei Kindern.

Der Kneipp-Verein Ellwangen lädt am Montag, 16. Januar, zu einem Vortrag über naturheilkundliche Anwendungsmöglichkeiten. Beginn des Vortragsabends in der Aula der Grundschule Ellwangen-Rindelbach ist um 19 Uhr. Kinderarzt Dietrich Böhme möchte anschaulich und praxisbezogen Möglichkeiten und Grenzen erläutern, heißt es in der Vorschau. Die Kosten zur Teilnahme betragen fünf Euro für Mitglieder, Gäste zahlen acht Euro. Anmeldungen werden per Mail unter schulz.margarete@web.de oder telefonisch unter 07961/959153 entgegengenommen.