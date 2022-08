Vortrag zur Grundsteuererklärung wird wiederholt

- Da der erste Vortrag zum Thema Grundsteuererklärung innerhalb weniger Tagen ausgebucht war, bietet die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses Nördlicher Ostalbkreis in Zusammenarbeit mit dem Seniorenrat Ellwangen sowie dem Steuerberatungsbüro Prof. Dr. Baumann + Partner mbB nun am Mittwoch, 14. September, einen weiteren Vortrag zu dem Thema an. Darüber informiert das Kultur-, Presse- und Touristikamt der Stadt Ellwangen in einer Mitteilung.

Veranstalter ist die Volkshochschule Ellwangen, die Teilnahme an dem Vortrag ist kostenfrei. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr im Speratushaus in der Freigasse 5. Parkmöglichkeiten bestehen in der Parkpalette Am Schönen Graben 9.

Das Kulturbüro weist Interessierte allerdings darauf hin, dass die Veranstaltung nicht als eine Beratung im Sinne des Steuerberatungsgesetzes verstanden werden dürfe. Auch landwirtschaftliche Fragestellungen sowie besondere gewerbliche Fragestellungen können im Rahmen des Vortrags aufgrund der Komplexität nicht beantwortet werden, heißt es in der Mitteilung.

Eine Anmeldung zum Vortrag ist bei der Geschäftsstelle Gutachterausschuss unter der E-Mail-Adresse gutachterausschuss@ellwangen.de oder per Telefon unter der 07961 / 842 29 möglich. Bei einer Anmeldung per E-Mail bittet das Kulturbüro darum, die Betreffzeile mit dem Titel „Vortrag Grundsteuer 14.09.“ zu versehen und im Text Namen sowie Anzahl der teilnehmenden Personen zu nennen.