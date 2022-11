Vortrag zur Grundsteuer soll Fragen klären

Bei der Mitgliederversammlung von Haus & Grund in Ellwangen im Roten Ochsen ging es neben der dauerhaft ansteigenden Zahl an Mitgliedern in einem Gastvortrag von Oberbürgermeister Michael Dambacher auch um, die Grundsteuerreform.

Der Vorsitzende Rolf Merz berichtete vom abgelaufenen Vereinsjahr, in dem coronabedingt keinerlei außergewöhnliche Aktivitäten durchgeführt werden konnten. Gleichwohl sei es mehr als erfreulich, dass die Mitgliederzahl stetig wachse und auch im vergangenen Jahr deutlich zugenommen habe. Der Verein habe inzwischen 668 Mitglieder.

Die für die Mitglieder kostenfreie Beratungsstunde mittwochs zwischen 17 und 18 Uhr in der neuen Geschäftsstelle in Ellwangen, die von Rechtsanwalt Rolf Merz und Rechtsanwältin Ursula Klozbücher, abgehalten werde, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Die Fragen drehen sich dabei schwerpunktmäßig um das richtige Ausfüllen der Mietverträge, das ordnungsgemäße Erstellen der jährlichen Nebenkostenabrechnung und die Höhe des angemessenen beziehungsweise erzielbaren Mietzinses.

Anstelle des erkrankten Kassiers trug Merz dessen Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer bestätigten die ordnungsgemäße Kassenführung und empfahlen die Entlastung, die dann von der Versammlung nicht nur dem Kassier, sondern auch dem übrigen Vorstand einstimmig erteilt wurde.

Nach diesen Formalien referierte Oberbürgermeister Dambacher zum Thema Grundsteuerreform. Nach einem kurzen Überblick über das bisherige Grundsteueraufkommen der Stadt Ellwangen, zeigte Dambacher auf, wie wichtig diese Einnahmequelle für den städtischen Haushalt ist. Haupteinnahmequellen der Kommunen sind, neben der Schlüsselzuweisung, die Grund- und die Gewerbesteuer. Während die Gewerbesteuerhöhe vom Gewinn der Gewerbetreibenden abhängt und daher starken Schwankungen unterliegen kann, bleibt die Grundsteuereinnahme immer gleich hoch, da sich die Grundstücksfläche im Gemeindegebiet nicht ändert.

Dambacher erklärte anschaulich und leicht verständlich die verschiedenen Grundsteuerarten. Er erwartet im Gemeinderat eine Diskussion, ob neben der bisherigen Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke und der Grundsteuer B für alle anderen Grundstücke zusätzlich eine Grundsteuer C für unbebaute bebaubare Grundstücke eingeführt werden soll. Bislang gebe es hierzu noch keinen Beschluss des Gemeinderats. Die Diskussion sei noch völlig offen.

Dambacher führte weiter aus, dass sich Baden-Württemberg als einziges Bundesland bei der Erhebung der Grundsteuer für das sogenannte Bodenwertmodell entschieden habe. Bundeseinheitlich müsse die Grundsteuererklärung jedoch von allen Grundstückseigentümern elektronisch über das Steuerprogramm ELSTER abgegeben werden.

Nach Abgabe der Grundsteuererklärung erhalten die Eigentümer vom Finanzamt einen Grundsteuerwertbescheid und später den sogenannten Grundsteuermessbescheid. Beide Bescheide enthalten noch nicht den Zahlbetrag. Dambacher weist mehrfach und wiederholt darauf hin, dass Rechtsmittel nur gegen diese Bescheide des Finanzamts und nur innerhalb eines Monats nach Erhalt, möglich sind.

Es sei dann Aufgabe der Stadt unter Berücksichtigung der Aufkommensneutralität den jeweiligen Hebesatz für die Grundsteuer A, B und gegebenenfalls für die Grundsteuer C festzulegen. Dabei habe sich die Gemeinde an dem Gebot der Aufkommensneutralität zu orientieren. Wenn die Hebesätze festgelegt sind, werden sie mit dem individuellen Grundsteuermessbetrag multipliziert und die Stadt erlasse dann den Grundsteuerbescheid mit dem schlussendlich zu zahlenden Grundsteuerbetrag.