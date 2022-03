Vortrag zum Krieg in der Ukraine

Das Bündnis Mahnwache Ellwangen lädt zu einem Vortrags- und Diskussionsabend am Mittwoch, 23. März, um 19 Uhr ins Speratushaus ein. Thema: „Stoppt den Krieg in der Ukraine, stoppt die Wahnsinnigen, die ihn verbrochen haben. Aber wie?“ Über die Fragen zum Krieg in der Ukraine referiert Andreas Zumach. Der Journalist und Publizist ist einer der kompetentesten Kenner der politischen Geschichte und aktuellen Situation eurpäischer Krisenregionen. Von1988 bis 2020 war er Korrespondent am europäischen Hauptsitz der UNO in Genf, mit besonderer Expertise im Völkerrecht, der Charta der Vereinten Nationen und der europäischen Sicherheitskonzeption. Seine Bücher „Reform oder Blockade – welche Zukunft hat die UNO?“ und über „Die kommenden Kriege“ analysieren die Entwicklung ökonomischer, völkerrechtlicher und militärischer Konflikte und bieten weiterführende Perspektiven.