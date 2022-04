Vortrag und Konzert über die hohe Kunst der Melancholie

Es ist diese eine Geste, die wie keine andere das Gefühl der Melancholie ausdrückt: Das Gesicht in eine Hand geschmiegt, Kopf und Körper gebeugt wie unter einer schweren seelischen Last. In der bildenden Kunst nimmt diese schwermütige Pose vielfältige Gestalt an. Der Ellwanger Künstler Ulrich Brauchle hat mit seinem kundigen Vortrag über „Melancholie und Trauer in der bildenden Kunst“ die Zuhörer in der sehr gut besuchten Stadtkirche vertraut gemacht mit diesem bittersüßen, oft verkannten Gefühl, das kreative Kräfte wecken, Denker und Künstler inspirieren und den Weg zu mehr Lebenskunst weisen kann. Kantor Reinhard Krämer und die Ellwanger Musici führten Bachs berühmte Kantate „Ich habe genug“ auf.

Die Melancholie, so Ulrich Brauchle, aus dem Griechischen übersetzt „schwarze Galle“, habe anders als Trauer nur selten einen erkennbaren äußeren Grund. Dem Philosophen Immanuel Kant sei sie eine Tugend gewesen, dem französischen Schriftsteller Victor Hugo habe sie das Glück bedeutet, traurig zu sein. Anschaulich erläuterte Brauchle die komplexe Symbolik von Albrecht Dürers meisterhaftem, 1514 entstandenem Kupferstich „Melencolia I.“ Die personifizierte Melancholie verharrt auch hier in jener eigentümlichen Pose, den Kopf in die Hand gestützt, in der anderen Hand einen Zirkel. Ein, so Brauchle“, „humanistisches Bild“, dessen Symbol eines magischen Quadrats den Todestag von Dürers geliebter Mutter aufgreift.

Inmitten einer paradiesischen Landschaft gibt sich auch Johannes der Täufer im Gemälde des Niederländers Geertgen tot Sint Jans der Schwermut hin. Der Maler gilt als Hauptmeister der holländischen Malerei des 15. Jahrhunderts. „Maria Magdalena vor dem Spiegel“ mit Totenschädel, das Georges de la Tour um 1635 malte, ist ein Sinnbild der Vergänglichkeit. In Stille und Schwermut versunken ist auch Caspar David Friedrich auf seinem Selbstbildnis von 1802. Den Kopf in die rechte Hand gestützt, schweift der Blick in die Ferne.

Als weitere großartige Darstellungen nannte Brauchle „Melancholie“ von Edvard Munch und ein der Realität enthobenes, metaphysisches Werk von Carlo Carrà aus dem Jahr 1921. Er endete mit einem Zitat aus einem Brief von Rainer Maria Rilke an einen jungen Dichter von 1904, in dem Rilke die Trauer als vorübergehenden Zustand beschreibt: „Alles in uns tritt zurück, es entsteht eine Stille, und das Neue, das niemand kennt, steht mitten darin und schweigt.“

Johann Sebastian Bachs Kantate „Ich habe genug“ erklang zum ersten Mal am 2. Februar 1727. Eindrucksvoll gestaltete Reinhard Krämers expressiver und sicher geführter Bariton die Arien des greisen Simeon, dessen Leben sich erfüllt, nachdem er den Heiland geschaut hat. Es wirkten mit die Ellwanger Musici: Violinen Ulrich Widdermann und Antonia Freihart, Viola Leonie Rathgeb, Violoncello Iris Mack, Oboe Martin Thorwarth, Kontrabass Jochen Zeuner, Cembalo Benedikt Nuding. Vortrag und Konzert fanden zum 25-jährigen Bestehen des Ambulanten Ökumenischen Hospizdienstes statt. In seinem Grußwort bezeichnete Pfarrer Martin Leitgöb Leidenschaft, Hingabe und Liebe als das Maß aller Dinge und nannte Barbara Sittler den „guten Geist“ des Hospizdienstes. Sie koordiniert den Einsatz ausgebildeter Trauerbegleiterinnen, die Schwerstkranken auf ihrem letzten Weg beistehen.