Vortrag lässt Jeningens Grabesöffnung nacherleben

Der Leiter des Schlossmuseums Ellwangen, Matthias Steuer, hält am Sonntag, 12. Juni, um 18 Uhr im Schlossmuseum einen Vortrag über das Seligsprechungsverfahren von Pater Philipp Jeningen.

Auf Anordnung von Papst Pius XII. wurde im Jahr 1953 das Grab von Pater Philipp Jeningen S.J. geöffnet. Dieser kirchenrechtliche Akt stand in Verbindung mit der Einleitung des Seligsprechungsverfahrens im Jahr 1945, welches am 16. Juli 2022 zum Abschluss kommen wird. Mit der Erhebung der Gebeine von Pater Philipp und der Beisetzung in die Liebfrauenkapelle der Ellwanger Basilika Sankt Vitus wurde der Rottenburger Bischof Dr. Carl Leiprecht beauftragt. Im Archiv des Schlossmuseums Ellwangen hat sich ein einzigartiges Dokument an Texten und Bildern zu dieser für Ellwangen und die weite Umgebung bedeutenden Maßnahme erhalten. Der Augenzeugenbericht stammt von A. Pfeffer.

Die Zeitdokumente werden nun erstmals im Rahmen eines Vortrags präsentiert. Museumsleiter Matthias Steuer gibt dazu eine Einführung in die Geschichte des Seligsprechungsverfahrens von Pater Philipp Jeningen, kommentiert die historischen Bilder und lässt so, als Beitrag zur Seligsprechung, die Öffnung des Grabs des Jesuitenpaters nacherleben.