Vortrag beantwortet die Frage: „Pflegebedürftig was nun?“

„Pflegebedürftig – was nun?“ So lautet ein Vortrag der Volkshochschule am Dienstag, 10.April, im Palais Adelmann. Referentin ist Sabine Rathgeb vom Pflegestützpunkt Ostalbkreis.

Pflegebedürftigkeit tritt meist unerwartet ein. Gründe dafür gibt es viele. Sie stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen und ist mit vielen Fragen verbunden. Hier bietet seit acht Jahren der Pflegestützpunkt Ostalbkreis eine unabhängige Beratung zu allen Fragen im Vor- und Umfeld der Pflege an. Die Fachkräfte beraten mit individueller, neutraler und kostenfreier Information und unterstützen die Ratsuchenden, den Weg durch das umfangreiche Angebot der Leistungen zu finden.