Ein Motorradfahrer ist am Samstagmittag schwer verletzt worden.

Ein 53-jähriger Autofahrer wollte am Samstag, gegen 12.15 Uhr von der Bahnhofstraße in die Seestraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegen kommenden 17-jährigen Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Sein Motorrad prallte noch gegen einen weiteren Pkw. Dabei wurde der 17-Jährige schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Es entstand ein Schaden von 9000 Euro.