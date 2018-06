Vorm Rathaus ankert ein Segelboot

Am Laternenpfosten vor dem Rathaus ist ein Segelboot vor Anker gegangen. Woher kommt es, wohin segelt es, wie lange bleibt es? Wer weiß. Wohin es gehört, ist schon klarer: Der hübsche Einmaster ist Teil der Kunstausstellung „Da - wir“, bei der junge, internationale Künstler die Ellwanger Innenstadt mit ihren Werken bestücken und sie dadurch verändern. In den Schaufenstern gibt Filme, Fotos und Dinger zum Hören. Was es alles zu sehen gibt, zeigt sich bei den Künstlerspaziergängen am Sonntag, 13. Juli, und Sonntag, 20. Juli. Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr beim Palais Adelmann. Foto: gr