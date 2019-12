Vorfahrt missachtet: Rund 21 000 Euro Schaden

Von Hörlebach kommend hat am Montag gegen 20.30 Uhr eine 19-jährige Fahrerin die Kreisstraße 2627 in Richtung Sulzdorf befahren. An der Einmündung zur Landesstraße 1060 hielt die sie zunächst an, bevor sie unvermittelt vor einem in Richtung Obersontheim fahrenden 33-Jährigen nach links abbog.

Der Pkw wurde infolge des Unfalls nach rechts abgewiesen und kam rund 30 Meter unterhalb der Böschung zum Stehen. Der 33-Jährige und dessen sechsjährige Tochter blieben unverletzt.

Die Verursacherin wurde infolge des Unfalls im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 21 000 Euro. Die Feuerwehr Sulzdorf war mit 13 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.