Vorfahrt missachtet – 12 000 Euro Schaden

An der Einmündung der Kreisstraße 3219 in die Landesstraße 2220 östlich von Ellwangen hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ereignet, bei dem die beiden Fahrer jeweils leicht verletzt wurden. Der 64-jährige Fahrer eines Toyota fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße aus Richtung Schweizerhof und wollte die Landesstraße in Richtung Muckental überqueren. Dabei missachtete der die Vorfahrt eines Fahrzeugs, das von Ellenberg in Richtung Eigenzell unterwegs war. Beim Zusammenprall der Autos wurden sowohl der Unfallverursacher, als auch die 40-jährige Unfallgegnerin verletzt. An den Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro.