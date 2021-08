Vorbereitungen laufen auf Hochtoren: „Sommernachtsflimmern“ verwandelt den Kressbachsee

Die Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten verlosen zu den drei Filmen Lindenberg. Mach dein Ding!, Dem Horizont so nah und Wonder Woman 1984 (2.9., 3.9. und 9.9) jeweils zwei Karten. Sie müssen einfach nur am Dienstag, in der Zeit von 15 bis 15.15 Uhr, unter der Telefonnummer 07961/98 88 67 anrufen und mit etwas Glück gewinnen Sie die Karten. Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie auf https://sommernachtsflimmern.de