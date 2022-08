Von Meditation bis zum Online-Bibliolog

Landpastoral Schönenberg macht mehrere Angebote. Auf dem Programm stehen sechs Angebote. Sie finden statt in Ellwangen und online.

Pilgern am Sonntagnachmittag für Trauernde: Die Landpastoral lädt alle Trauernden herzlich ein, am Sonntagnachmittag, 25. September, gemeinsam unterwegs zu sein. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Cyriakuskirche in Schwäbisch Gmünd-Bettringen, Kirchgasse 10. Geplant ist eine kleine Wanderung mit Wegimpulsen. Bitte Vesper, Getränk und wetterfeste Kleidung mitbringen. Ende des Nachmittags ist gegen 17.30 bis 18 Uhr. Leitung, Info und Anmeldung: Ingrid Beck, Seelsorgerin und Referentin in der Landpastoral, Zusatzqualifikation in Trauerbegleitung, Telefon: 07961 / 924 9170 12, E-Mail: Ingrid.Beck@drs.de

Meditation am Abend in Bettringen: „Zeit für mich und meinen Gott“, heißt das Motto, wenn die Landpastoral Schönenberg zur monatlichen Meditation einlädt: Sie findet statt jeweils montags, 19.30 bis 20.45 Uhr. Geplant sind vier Abende, am 26. September, 24.Oktober, 21. November und 12. Dezember. Körperübungen solen helfen, anzukommen. Es gibt Impulse zum stillen Gebet, Gebetsgebärden und meditative Musik oder meditative Gesänge.Ort: Gemeindezentrum Lindenfeld-Hagenäcker bei der Auferstehung-Christi-Kirche, Hornbergstraße 49, 73529 Schwäbisch Gmünd - Bettringen. Die Teilnahme kostet zehn Euro.Leitung: Ingrid Beck und Ernst Amann-Schindler, Anmeldung bei Ingrid Beck, Telefon: 07961 / 924 91 70 12 oder per E-mail: Ingrid.Beck@drs.de

Bibliolog – weil jeder was zu sagen hat – als Online-Bibliolog: Die Landpastoral Schönenberg lädt zu einem Bibliologabend ein. Beim Bibliolog reisen die Teilnehmenden in Gedanken in eine biblische Geschichte, versetzen sich in die biblischen Gestalten hinein und erleben die Szene aus deren Perspektive. Termin ist am Donnerstag, 29. September, 19.30 bis.längstens 21 Uhr. Technikprobe ist ab 19.15 Uhr möglich. Leitung und Info Ingrid Beck. Anmeldung bis Montag vor der Veranstaltung bei Ingrid Beck, Telefon 0796 / 924 91 70 12 oder E-Mail: Ingrid.Beck@drs.de.

Meditation am Abend auf dem Schönenberg: Die Landpastoral Schönenberg lädt ein zur monatlichen Meditation jeweils montags, 18.45 bis 20 Uhr, an drei Abenden, am 17. Oktober, 14. November und am 5. Dezember. Körperübungen helfen den Teilnehmden anzukommen. Ort ist die Hauskapelle des Tagungshauses Schönenberg, Schönenberg 40, 73479 Ellwangen. Die Kosten betragen 2,50 Euro pro Abend. Leitung: Ingrid Beck. Anmeldung ist bei Ingrid Beck, Telefon 07961 / 924 91 70 12 oder per E-mail: Ingrid.Beck@drs.de möglich.

Meditation am Vormittag: Die Landpastoral Schönenberg lädt ein zur monatlichen Meditation: jeweils mittwochs, 9.30 bis 10.30 Uhr, an drei Vormittage, am 28. September, 26. Oktober und 7. Dezember ein. Körperübungen helfen uns anzukommen, Impulse zum stillen Gebet führen zur Mitte und bereiten zum Sitzen in der Stille. Ort: Hauskapelle des Tagungshauses Schönenberg, Schönenberg 40, 73479 Ellwangen. Die Kosten betragen zwei Euro pro Vormittag. Leitung hat wieder Ingrid Beck. Anmeldung bis Montag vor der Veranstaltung bei Ingrid Beck, Telefon 0796 / 924 91 70 12 oder E-Mail: Ingrid.Beck@drs.de.

Schlag zwölf – Gottesdienst für Ausgeschlafene: Die Landpastoral Schönenberg lädt am Sonntag, 25.September, um 12 Uhr zu einem ruhigen Gottesdienst für Ausgeschlafene in die Tagungshauskapelle Schönenberg ein. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu einem einfachen Mittagessen im Tagungshaus, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.