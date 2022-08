Von Flamencoklängen bis zur Ragtime-Musik der 1920er

Eine Zeitreise in die Welt der Ragtime-Musik sowie „magisch“ virtuose Gitarrenmusik stehen beim Ellwanger Sommer in dieser Woche auf dem Programm. Los geht es am Donnerstag, 1. September, mit den Musikern von „Magic acoustic guitars“. Wie das Kulturbüro der Stadt Ellwangen ankündigt, stehen dabei das Duo Roland Palatzky und Matthias Waßer auf der Bühne des Café Omnibus und laden die Gäste zu einem Konzertabend ein, der geprägt ist von akustische Gitarrenmusik zwischen Flamenco-Rhythmik und Multitechnik-Soli. Die Programmgestaltung der beiden Künstler erstreckt sich laut Ankündigung von zahlreichen Eigenkompositionen über klassische Stücke wie Mozarts "Rondo a la Turca", Jazzstandards wie "Sweet Georgia Brown" und Django Reinhardts "Djangos Tiger" bis hin zu Klassikern wie "Hotel California", "Sultans of Swing" oder "Tears inHeaven".

Der Eintritt zum Konzert beträgt für Erwachsene 15 Euro, für Ermäßigte zwölf Euro. Weitere Informationen zum Abendprogramm und zu dem Künstlerduo gibt es unter www.magic-acoustic-guitars.com.

Zum Wochenabschluss nehmen Xylophonist Simon Mazouri und Pianist Hans-Georg Wilhelm mit Xylo Rag Time auf eine musikalische Reise in das Amerika der 1920er Jahre, , einer „ragged time“ – „zerrissenen Zeit“.

Das Kulturbüro der Stadt Ellwangen schreibt hierzu: „Mit der eher seltenen Kombination spielen die beiden Theatermusiker eine ganze Bandbreite der verschiedensten Ragtimes von Scott Joplin, über G.H. Green, bis hin zu Billy Joel und Ausflügen in die klassischere Musikliteratur.“

Der Schauspieler und Musiker Simon Mazouri ist in Ellwangen aufgewachsen und erhielt an der städtischen Musikschule seine Schlagzeug-Ausbildung, heißt es weiter in der Mitteilung der Stadt. In regionalen Ensembles wie „Percussion Sounds“, dem Jugendblasorchester oder der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg habe er seine ersten musikalischen Schritte gemacht. 2013-2017 studierte er Schauspiel an der HfMDK Stuttgart und war seit 2017 fest am Theater Baden-Baden engagiert. Aus dieser Zeit begründe sich die Zusammenarbeit mit Hans-Georg Wilhelm, der seit 1999 musikalischer Leiter am Theater Baden-Baden ist.

Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr im Speratushaus, Karten sind bei der Tourist-Information unter der Telefonnummer 07961 / 843 03, per E-Mail an tourist@ellwangen.de, über Reservix oder an der Abendkasse für 12 bis 15 Euro erhältlich.