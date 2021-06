Von Dossiers, Regenbögen und Rauten: Wie digitale Ordnung hergestellt wird

Es fühlt sich geradezu nach einem Comeback an. Die fehlende Kolumne hat ein Loch gerissen, das mit nichts hätte aufgefüllt werden können. Genauso unnötig wie die Fußball-EM sagen Sie? Und wenn sie nur dazu da gewesen ist, dass in deutschen Städten Stadien in Regenbogenfarben leuchten – aus Protest gegen die Rückständigkeit der ungarischen Regierung.

Dann hat sie zumindest nicht vollständig versagt, diese Europameisterschaft 2020 im Jahr 2021. Zumindest war sie streitbare Plattform für eine Debatte, die viel Solidarität erzeugte. Diese Kolumne möchte geradezu mitstrahlen, in all den Farben, die der Regenbogen zu bieten hat.

Für Vielfalt, für Selbstbestimmung, Toleranz und Akzeptanz. Im redaktionellen Alltag bringen solche Themen, vor allem, wenn sie sich vermischen, hingegen ganz banale technische Probleme mit sich. Um unseren User einen Überblick über Themenkomplexe zu bieten, da es im Netz auch mal drunter und drüber gehen kann, spielen wir viele unserer Texte, Videos und Bilder in sogenannte Dossiers ein. Diese sind via URL abrufbar, übersichtlich und (meistens) monothematisch.

Für unsere lieben Zeitungsleser weisen wir in Teaserboxen unermüdlich auf die Existenz dieser Sammelbecken hin – immer in dem unerschütterlichen Glauben, dass es tatsächlich Menschen gibt – die die Zeitung zur Seite legen. Sich an den Computer setzen. Ihn hochfahren. Einen Browser starten. Und dann die Internetseite, die wir liebevoll abgedruckt haben, eintippen und aufrufen.

Zwar kommt der Autor hier doch etwas schwarz-weiß rüber. Doch die Kolumne steht für bunte Vielfalt. Für Akzeptanz, Toleranz und Gleichheit. (Foto: Lämmerhirt/Weinert)

Wer jetzt nicht weiterkommt, weil er auf die Paywall (Neudeutsch) stößt, hat keinen Grund, zu verzweifeln. Denn Zeitungsabonnenten erhalten mittlerweile vollen Zugriff auf unsere digitalen Inhalte. Weil wir Sie gern haben. Ehrlich.

Sollte sich der ein oder andere langweilen, da es schon wieder darum geht, sich freizuschalten. Sorry! (Eingedeutscht) Aber da können Sie sich ja bei denen bedanken, die’s immer noch nicht gemacht haben. Das geht ganz klar an eure Adresse. Auf eure Kappe quasi.

Glauben Sie es oder nicht. Aber das Homeoffice muss sich schon wieder mit einer (oder derselben) Fliege geteilt werden. Erwacht, als sie das Klackern der Tasten erreichte. Neugierig am Bildschirm klebend, was da wohl kommen mag. Allerdings bekommt die demnächst was auf die? Genau. Mütze. Damit jeder mit seiner Kopfbedeckung vertreten ist.

So langsam herrscht hier im Text wieder ein so heilloses Durcheinander, wie es die Corona-Krise in der Gesellschaft hervorgerufen hat. So. Endlich da angekommen, wo es hingehen sollte. Zur technischen Zwickmühle. Wohin soll er nun, der Kolumnen-Text, damit er eben so schön aufgeräumt ist und ihn der in einen User verwandelte Printleser wiederfindet? Ins Kolumnen-Dossier? Corona? EM? Oder doch irgendwas mit Fliege?

Vorschlag: Sie geben alle nun folgenden URLs ein und schauen dann, wofür wir uns entschieden haben. Tippen Sie. Klicken Sie. www.schwäbische.de/kolumnen-ostalb, www.schwäbische.de/em21-ostalb, www.schwäbische.de/corona-ostalb. Verweilen Sie, machen Sie es sich gemütlich.

Übrigens: Die lokale Startseite gibt es auch noch. Da wird es dann aktuell. www.schwäbische.de/ostalb Keine Sorge. Die Zeitung liegt ja noch da. Die läuft nicht weg. Rollt sich höchstens zusammen. Nicht zum Schlafen. Eher zum Abwehren.

Von fliegenden Nervensägen. Bitte nicht verwechseln und den Monitor werfen. Wir übernehmen keine Haftung. Auch nicht, wenn Sie auf unserer Webseite nichts von Interesse zu lesen finden. Obwohl – darauf könnten wir uns siegessicher einlassen. Eine Auswahl an Texten wie Farben an einem Regenbogen.

#lgbtq

Was die Raute da soll? Schritt für Schritt. Jetzt warten die Dossiers!