Von der Garagenfirma zum Marktführer

Rund 30 Leserinnen und Leser haben im Rahmen der Serie „Top-Arbeitgeber“ die Firma Schulmittelbedarf Betzold im Industriegebiet Neunheim besichtigt.

Geschäftsführer Albrecht Betzold sagte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Firma vom Interesse für eine Besichtigung förmlich überrollt worden sei. Jetzt gibt es noch zwei Führungen zusätzlich. Er führte die Besucher durch das Bürogebäude, die Produktion und die Logistik und beantwortete allen Fragen.

In einer Rindelbacher Garage mit dem Büro im Wohnzimmer hat der heutige, moderne Vorzeigebetrieb angefangen, sagte Betzold. Die Firma beschäftigt inzwischen knapp 250 Mitarbeiter. 1990 siedelte sich die Firma im Gewerbegebiet in Neunheim an, damals mit rund 30 Mitarbeitern. Im Jahr 2000 folgte ein größerer Schritt und die Mitarbeiterzahl stieg auf 50 bis 60. In die Zukunft blickend ging die Firma Betzold bereits in den 90-er Jahren ins Netz, um ihre Artikel online zu vertreiben. Es folgten das Hochregallager, die neuen Produktionsräume und das neue Bürogebäude, dessen transparente Architektur die Erfolgsgeschichte der Firma widerspiegelt.

Die Firma Betzold ist ein modernes Unternehmen, das großen Wert auf ein soziales Miteinander mit den Mitarbeitern legt. „Viele Stunden sind unsere Mitarbeiter täglich im Betrieb, da müssen sie sich wohlfühlen“, erklärt Albrecht Betzold die Unternehmensphilosophie. So gibt es spezielle Ruhe- und Fitnessräume, einen Außenbereich, in dem man an einem Weiher chillen und in diesem Jahr die WM per Public Viewing verfolgen kann. „Das schafft Freundschaft und Kollegialität“, ist sich Geschäftsführer Albrecht Betzold sicher. Die rund 250 Mitarbeiter haben viele Freiräume und Arbeitszeitmodelle, die mithelfen, zum Beispiel die Elternzeit vernünftig zu überbrücken.

Die Firma Betzold ist mit rund 100 000 angebotenen Artikel Marktführer in Sachen Bildung in Schule und Kindergarten. Das Angebot, das in vielen Katalogen und im Internet präsentiert wird, umfasst fast alles, von Schulbüchern bis hin zu selber designten und hergestellten Möbeln. Eigene Fotostudios, welche die Produkte ins rechte Licht rücken, runden das moderne Auftreten der Firma ab.