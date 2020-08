Von der Fahrbahn abgekommen und im Bach gelandet

Eigenen Angaben des Unfallverursachers zufolge war ein die Fahrbahn querendes Reh die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochabend ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Kurz nach 22 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Auto den Sieben-Kurven-Weg in Rötlen in Richtung Röhlingen. Dort kam der Pkw in einer scharfen Rechtskurve zuerst nach links von der Fahrbahn ab, fuhr nach rund 30 Metern wieder auf die Straße zurück und fuhr dann nach rechts, wo das Fahrzeug nach etwa 25 Metern mit der Front in einem Bach landete. Der 58-Jährige blieb unverletzt.