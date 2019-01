Mit Classic Brass ist am Sonntag, 20. Januar, um 17 Uhr eines der namhaftesten Blechbläserensembles Europas zu Gast in der evangelischen Stadtkirche am Ellwanger Marktplatz. Das Quintett präsentiert sein Programm „Amazing Moments“.

Am Sonntag, 20. Januar, wird Classic Brass aus München bereits zum fünften Mal in der evangelischen Stadtkirche in Ellwangen auftreten.

Die fünf sympathischen Profimusiker aus Deutschland und Ungarn präsentieren in ihrer zehnten Konzertsaison eine vielseitige Auswahl geistlicher und weltlicher Werke von Bach bis ABBA, mit der sie renommierte Bühnen bespielen und altehrwürdige Kirchenräume zum Klingen bringen.

Unverwechselbarer Sound für jede Altersgruppe

Mit ihrem unverwechselbaren Sound erreichen die adretten Klangvirtuosen jede Altersgruppe und jeden Geschmack. Nicht nur geistliche Musik, auch Unterhaltungsmusik der letzten Jahrhunderte sind im Programm des Ensembles enthalten. Besonders hervorzuheben sind die vielen eigenen Arrangements aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen. So passen sie ihr Repertoire genau ihren klanglichen Vorzügen und Begabungen an.

Diesem Rezept verdankt das Ensemble grandiose Erfolge im In- und Ausland. Vom Dresdner Trompeter Jürgen Gröblehner im Herbst 2009 gegründet, hat das Ensemble seitdem bereits über 800 Gastspiele erfolgreich bestritten und sechs viel beachtete CD-Produktionen vorzuweisen.

Umrahmt wird der Konzertabend von einer humorvollen Moderation voll Witz und Charme.