Mit einem Sommerfest und einer Matinee hat die Chorwerkstatt Rindelbach am Samstag und Sonntag auf dem Pausenhof der Rindelbacher Grundschule ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert. Bei der Matinee ist in einer abwechslungsreichen Geschichtsstunde unter der Regie von Karl-Heinz Biehler eindrucksvoll auf die Historie und die Entwicklung der Chorwerkstatt eingegangen worden. Die Chorwerkstatt ist am 18. Januar 1948 unter Dirigent Josef Grupp, dem damaligen Leiter der Rindelbacher Schule, als Liederkranz Rindelbach gegründet worden.

Die Matinee am Sonntagvormittag begann mit einem musikalischen Wortgottesdienst, den Pastoralreferent Sven Köder hielt und den die Chorwerkstatt gestaltete. Köder ging auf das Gleichnis von den Talenten ein und wandte es auf die Chorwerkstatt an. Denn diese teile seit 70 Jahren ihre Fähigkeiten im Singen, so dass etwas ganz Großes entstehe. „Let my light shine bright“, und „Until we meet again“ sang der knapp 50 Sängerinnen und Sänger zählende Chor unter der Leitung von Julia Strasser im Gottesdienst.

Der Vorsitzende Wolfgang Mader und sein Stellvertreter Oliver Thumm begrüßten unter den Ehrengästen auch den ehemaligen Dirigenten der Chorwerkstatt, Chris Wegel, und die ehemalige Dirigentin des Kinder- und des Jugendchores der Chorwerkstatt, Anke Renschler.

Am Anfang ein reiner Männerchor

Der Liederkranz Rindelbach sei am Anfang ein reiner Männerchor mit 27 Mitgliedern gewesen, der darauf geachtet habe, dass das gesellschaftliche Leben nach dem Zweiten Weltkrieg wieder erwacht sei, so Mader. Gleichzeitig lobte er die Offenheit und die Bereitschaft des Chores, sich auf Veränderungen einzulassen, seine zeitgemäße Chormusik auf hohem Niveau und die Freude am gemeinsamen Singen. Mader erinnerte an Gartenfeste und Theateraufführungen, an Konzerte in der Kübelesbuckhalle, im Schafstall des Schlosses und in der evangelischen Stadtkirche, aber auch in Aalen, Crailsheim, Fachsenfeld und in Ellwangens Partnerstädten Abbiategrasso und Langres. Mit dem Gospelchor „Al Ritmo dello Spirito“ aus Abbiategrasso besteht seit 2009 eine Freundschaft.

Die Chronik des Chores ließen Maria Lenz und Johannes Boecker im Dialog Revue passieren. Unterteilt wurde die Geschichte in die Kapitel Aufbruch, Umbruch, Übergang, Neuorientierung und Glücksfall, aufgelockert wurde sie mit Texten, kleinen Sketchen und Liedern der Chorwerkstatt. „Holt ihn rauf, den Muskateller“, sangen die Männer in Erinnerung an die Anfangsjahre, als der Chor Mittelpunkt des Dorfes war. Damals gab es Theaterspiel, Ständchen zu grünen, silbernen und goldenen Hochzeiten, das Singen zum letzten Geleit bei Beerdigungen sowie Fastnachtsbälle mit Schnitzelbank. 1955 war die Fahnenweihe, 1965 wurde auf Initiative des Dirigenten Benno Müller der gemischte Chor gegründet. „Erlaube mir, fein's Mädchen“, kommentierte der Chor musikalisch. 1991 hörte Dirigent Benno Müller auf, es folgte eine Zeit mit vielen Dirigentenwechseln.

Musikalischer Neuanfang unter Chris Wegel

2003 gab es mit mit Chris Wegel, der frisch von der Hochschule kam, eine Neuorientierung hin zu Pop, Jazz und Rock. In seiner Zeit entstand die Chorwerkstatt parallel zum Liederkranz, der später nur noch ein Stammtisch war. Wegel hörte 2016 auf, Nachfolgerin als Dirigentin wurde Julia Strasser, wegen ihrer Kompetenz, Freundlichkeit und spritzigen Art „ein Glücksfall“. „Don't stop me now“, sang der Chor.

Bürgermeister Volker Grab dankte für 70 Jahre Chorgesang sowie für 70 Jahre Zusammenhalt und Gemeinschaftserlebnis in Rindelbach. Das Besondere an der Chorwerkstatt sei, dass man hier versuche, Tradition und Moderne zusammenzuführen. Grab wünschte dem Chor weiter viel Erfolg und überreichte als Geschenk Sekt und einen Scheck. Rindelbachs Ortsvorsteher Arnolf Hauber dankte für die Konzerte und Auftritte in den vergangenen 70 Jahren und für die Mitbegleitung der Feste in Rindelbach.

Als Gastchöre beim Sommerfest am Samstagabend wirkten die Männergesangvereine Frohsinn Bühlerzell und Eintracht Schrezheim mit. Dirigiert wurden die Chöre vom Schrezheimer Dirigenten Bernd Weber. Dieser hatte in den 1990er Jahren auch den Liederkranz Rindelbach dirigiert. Die Tanzgruppen des Sportvereins Rindelbach, „Dance for fun“ und „Just dance“, zeigten Jazztanz. Spät am Abend heizte die Band Single Malt ein.