Volkshochschule verbucht Zuwachs bei der Hörerzahl

Sage und schreibe 208 Kurse bietet die Volkshochschule (VHS) Ellwangen in ihrem Frühjahrsprogramm 2019 an. Der Bereich Gesundheit ist wieder der größte, er umfasst fast die Hälfte der Kurse und wird mit am stärksten nachgefragt.

Das Heft ist etwas später als geplant erschienen, sagt VHS-Leiter Bernd Beckler. Künftig soll es zum Kalten Markt präsentiert werden. Dadurch sollen noch mehr Interessenten gewonnen werden. „Wir versuchen Familien und Jüngere zu gewinnen“, sagt Beckler.

„Wir haben 2017 zum ersten Mal 4000 Unterrichtseinheiten überschritten“, blickt Bernd Beckler zufrieden auf die Entwicklung zurück: „Das war noch nie der Fall.“ Der VHS-Leiter spricht von einer Steigerung um 10,2 Prozent von 2015 auf 2017. Ein Plus von 17 Prozent gab es in diesem Zeitraum bei der Gesamthörerzahl, sie lag im Jahr 2017 bei 2942. Zurzeit werden die Zahlen für 2018 ausgewertet. Bernd Beckler erwartet wieder einen „kleinen Rekord nach oben“. Über 60 Prozent der Hörer melden sich online an. Wie Beckler mitteilte, sind 80 Prozent der Hörer weiblich, 20 Prozent männlich.

Im Bereich Gesundheit reichen die Angebote von Selbstverteidigung für Frauen über Zhineng Qigong und dem ganzheitlichen Körpertraining Bauch, Beine, Po bis hin zu Yoga, Lachyoga, Pilates, Handreflexzonen-Massage, Zumba, dem Fettstoffwechseltraining „Funtone Cardio“ und der „Auszeit mit der Feldenkrais-Methode – Besinnung auf Wesentliches“. Vieles davon ist neu. „Unser Steckenpferd sind Anfängerschwimmkurse“, sagt Beckler: „Die sind sehr stark nachgefragt.“ Für große und kleine Leute von acht bis 88 Jahren ist ein Zauberkurs gedacht. Und ein „Zwergl-Tanz“ wendet sich an Kleinkinder mit Mama und Papa.

Der Bereich Essen und Trinken wurde ebenfalls ausgebaut. So nennt sich ein Kurs „Clean Eating: Ernährung ist mehr als nur essen“, ein anderer „Detox: Entgiftung“, ein dritter „Vegan – einfach und lecker“, ein vierter „Ernährung nach der Fünf-Elemente-Lehre der traditionellen chinesischen Medizin“. Thailändisch kochen wird ebenfalls angeboten.

Selbstverständlich gibt es auch Angebote im Bereich Sprache, berufliche Bildung und EDV-Kurse. In den gängigen Sprachen Italienisch, Spanisch und Französisch gibt es Grundkurse und Fortgeschrittenenkurse. Beckler weist auch auf Kooperationen mit Firmen, Verbänden und Vereinen hin. So gibt es mit dem Naturschutzbund Nabu eine vogelkundliche Morgenexkursion ins Rotenbacher Tal. Auf Anfrage von Firmen werden auch passgenaue Angebote gemacht. Kooperationskurse gibt es auch mit der VHS Aalen und der VHS Crailsheim sowie mit dem Ellwanger Netzwerk von Einrichtungen der Behindertenhilfe.