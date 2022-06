Volksfestvergnügen kehrt nach Ellwangen zurück

Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause und langer Ungewissheit freut sich Organisator Dietmar Kübler wieder auf das sechstägige „Ellwanger Volksfest“ auf dem Schieswasen. Ab Mittwoch, 15. Juni, werden Schausteller und Musiker mit einem bunten Programm für Groß und Klein durchstarten. Ein Highlight ist die Erlebnisgastronomie.

Mit dem traditionellen Bierfassanstich wird das Volkfest natürlich auch diesem Jahr eingeläutet. Ein Eröffnungsfeuerwerk am Mittwoch gegen 22.30 Uhr soll die Festtage ebenso anstimmen. „Unsere Schausteller sind hungrig und haben wieder richtig Lust, für Spaß und gute Stimmung zu sorgen“, so Kübler. Ergänzt wird die ausgelassene Atmosphäre von Bands sowie Künsterinnen und Künstler aus der Region, die auf der Außenbühne musikalische Unterhaltung garantieren.

„Trotz der großen Freude müssen wir realistisch bleiben. Da Corona eben noch nicht ganz verschwunden ist, werden wir auf das große Festzelt verzichten“, erklärt Kübler. Stattdessen ist ein kleineres, offenes Zelt für etwa 1200 Besucherinnen und Besucher vorgesehen. Die Erlebnisgastronomie ist ebenso überdacht – Kübler hofft natürlich, dass die Sonnenschirme genutzt werden müssen. „Ich bin hoffnungsvoll, dass wir tolles Sommerwetter genießen können“, so der Veranstalter. Die Gäste werden mit herzhaften und süßen Leckereien wie Bratwurste, Hamburger und Crêpes versorgt. Als langjähriger Partner des Ellwanger Volksfestes wird auch die Rotochsen-Brauerei mit von der Partie sein.

Auch wenn das Volksfest in diesem Jahr auf „light“ ausgelegt sei, würden die Schaustellerinnen und Schausteller tolle Attraktionen für alle Geschmäcker bieten. Mit einem Autoscooter, Schießbuden und verschiedenen Fahrgeschäften sei für Spaß und Unterhaltung gesorgt. Am Freitag, den 17. Juni werden zudem die Sieger des Maibaumfests geehrt. Der Abschluss des Volkfestes bildet der Kinder- und Familientag am Montag, den 20. Juni. Mit ermäßigten Fahrpreisen und Sonderangeboten sollen nochmals Besucherinnen und Besucher angelockt werden.

„Die letzten zwei Jahre waren hart für uns Schausteller. Jetzt sind wir glücklich, wieder die Feste veranstalten zu können, die so viele verschiedene Menschen zusammenbringen“, so Kübler.