Volks- und Raiffeisenbanken im Ostalbkreis fürchten um Ertragsquelle

Der Zinsüberschuss bleibt die wichtigste Einnahmequelle der Banken. Doch er geht seit Jahren zurück. Trotz dieser Entwicklung sprechen der Vorstandsvorsitzende der Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbank Ostalb, Jürgen Hornung, und seine beiden Stellvertreter, Kurt Abele und Matthias Hillenbrand, im Rückblick auf 2018 von einem guten Jahr. Die sieben in der Vereinigung zusammengeschlossenen Banken befinden sich demnach weiterhin auf Wachstumskurs. Gut lief einmal mehr das Provisonsgeschäft, was am gegenüber 2017 um 13,5 Prozent gestiegenen Provisionsüberschuss abzulesen ist.

Den Erfolg im Provisionsgeschäft führen die drei Banker auf eine hohe Beratungsqualität zurück. Hier sehen sie auch den wesentlichen Unterschied zu den Internetbanken. Die Volks- und Raiffeisenbanken böten ihren Kunden hingegen einen umfassenden Service und eine persönliche Betreuung der Kunden in allen Geldangelegenheiten.

Partnern im genossenschaftlichen Verbund

Fakt sei, mit reinen Zinsprodukten sei kein Stich mehr zu machen. Also kommt es nach Auffassung der Banker darauf an, die Kunden mit alternativen Anlageformen vertraut zu machen. Die Volks- und Raiffeisenbanken setzen dabei auf ihre Kontakte zu den Partnern im genossenschaftlichen Verbund. Das machen sie auch bei länger laufenden Krediten. Denn ein Wohnhaus sei nicht nach zehn Jahren finanziert, gibt Hornung zu bedenken. Eher nach 30 Jahren. Der Vorstandsvorsitzende der VR-Bank Ostalb, Kurt Abele, bringt das Geschäftsmodell der Genossenschaftsbanken auf den Punkt: „Bei uns gibt es alles aus einer Hand.“

Provisionsgeschäft ist wichtige Ertragsquelle

Mit dieser Geschäftspolitik ist es den Banken der Bezirksvereinigung gelungen, den von 77 Millionen Euro auf 73 Millionen Euro gesunkenen Zinsüberschuss in Teilen zu kompensieren. Der Provisionsüberschuss wuchs nämlich von 28 Millionen Euro auf 31,8 Millionen Euro. Indes – Hornung, Abele und Hillenbrand erwarten nicht, dass die Europäische Zentralbank ihre Niedrigzinspolitik rasch aufgibt. „Unsere wichtigste Ertragsquelle, der Zinsüberschuss, trocknet somit weiter aus“, sagt Jürgen Hornung, Vorstandssprecher der VR-Bank Ellwangen. Für die Banken bedeute dies, dass sie das Volumen ihrer Finanzgeschäfte weiter ausbauen müssten. Das Provisionsgeschäfte dürfte mithin noch an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig werden die Geldhäuser die Kostenseite im Auge behalten müssen. Das jedenfalls räumt Hornung ein.

Trotz einem drohenden Brexit und nachlassendem wirtschaftlichen Wachstum glauben die Banker nicht wirklichen an einen konjunkturellen Einbruch oder gar eine Rezession. In der Bauwirtschaft gebe es einen Investitionsüberhang, sagt Hornung. Der Vorstand der Raiffeisenbank Rosenstein, Matthias Hillenbrand, konstatiert: „Das Handwerk wird weiterhin goldenen Boden haben.“ Der Engpass, da sind sich die drei Bankchefs einig, liegt eher im Fachkräftemangel.

Zehn Millionen Euro Steuern gezahlt

Die enge Verbundenheit zur Region dokumentieren laut Abele die Spenden und das Sponsoring, von dem Vereine und Insitutionen profitierten. 2018 seien das in Summe 900.000 Euro gewesen. Damit wollten die Genossenschaftsbanken auch das ehrenamtliche Engagement honorieren. Darüber hinaus zahlten die sieben Banken kanpp zehn Millionen Euro an Steuern, davon einen erheblichen Anteil an Gewerbesteuern.

Werden weitere Fusionen angestrebt? Im Bereich der Bezirksvereinigung nicht in den nächsten zwei bis drei Jahren, ist sich Hornung sicher. Was hingegen in zehn bis 15 Jahren ist, käme nach Ansicht des Vorstandsvorsitzenden einem Blick in die Glaskugel gleich. „Jede Genossenschaftsbank habe für sich das Ziel, das Beste zu geben“, sagt dazu Hillenbrand. „Wir wollen unsere Häuser gut in die Zukunft führen.“

Folgende Banken gehören der Bezirksvereinigung an:

Abtsgmünder Bank, Bopfinger Bank Sechta-Ries, VR-Bank Ellwangen, Raiffeisenbank Mutlangen, VR-Bank Ostalb, Raiffeisenbank Rosenstein und Raiffeisenbank Westhausen.