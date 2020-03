Virtuoses für Blockflöte, Klarinette und Klavier im Ellwanger Speratushaus

Am Samstag, 14. März, musizieren Susanne Ehrhardt (Blockflöte und Klarinette) sowie Martin Stephan am Flügel um 19 Uhr im Speratushaus Ellwangen. „Die siegreiche Nachtigall“, das Motto des Programms, ist zugleich der Titel eines der musizierten Werke. Der Barockkomponist Francois Couperin stellt darin der siegreichen die verliebte Nachtigall gegenüber. Mit dem Rondeau Presto von Ernst Krähmer und der Sonate brillante von Anton Heberle erklingen zwei der wenigen in der Klassik entstandenen Werke für Blockflöte und Klavier. Zum Schluss erklingt das Konzert C-Dur für Sopraninoblockflöte von Antonio Vivaldi.

Umfangreiche Konzertreisen führten Susanne Ehrhardt in die USA, nach Japan, Australien und ganz Europa. Im vergangenen Jahr konzertierte sie in der Schweiz, Ukraine, Kuba, England Uruguay und Weißrussland. 2007 erhielt sie eine Professur für Blockflöte und Klarinette. Sie war unter anderem Finalistin im ARD-Wettbewerb im Fach Blockflöte und war mit ihrem Ensemble „Die Gassenhauser“ Preisträgerin beim internationalen Wettbewerb „Musica antiqua“ in Brügge.

Als Thomaner galt das Leben des Martin Stephan bereits im Kindesalter der Musik. Er studierte an der „HfM Franz Liszt“ Orgel und Dirigieren. Zusätzlich wurde er zum Carilloneur in Vilnius und Kaunas ausgebildet. Seit zwei Jahren konzertiert Martin Stephan verstärkt als Organist im In- und Ausland. Zudem ist er künstlerischer Leiter des „Langenhorner Orgelsommers“ einer internationalen Orgelkonzertreihe Schleswig Holsteins. Der Eintritt ist frei, die Kirchengemeinde bittet um Spenden als Honorar.