Virngrundtunnel muss voll gesperrt werden

Der Virngrundtunnel an der A7 ist von Dienstag, 21. Januar, 21 Uhr bis Mittwoch, 22. Januar, 6 Uhr voll gesperrt.

Der Tunnel wird seit Mai 2019 saniert. Derzeit wird die Oströhre des Tunnels repariert und der Verkehr über die Weströhre geleitet. Jetzt sind nach dem Tunnel in Fahrtrichtung Würzburg Schäden an den Entwässerungseinrichtungen und der Fahrbahn aufgetreten. Sie müssen behoben werden. Deshalb wird der Tunnel kurzfristig zwischen der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau und der Anschlussstelle Ellwangen gesperrt.

Kracht es im oder am Virngrundtunnel, rücken die Einsatzkräfte aus. Eigentlich nichts ungewöhnliches. Doch in diesem Fall kommen die Helfer aus zwei Landkreisen gleichzeitig.

Der Verkehr in Richtung Würzburg wird in Ellwangen ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U 13 zur zur Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau geführt. In Fahrtrichtung Ulm wird der Verkehr in Dinkelsbühl ausgeleitet und in Ellwangen wieder auf die Autobahn geführt.