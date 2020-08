Virngrundtunnel: Arbeiter werden sechs Wochen früher fertig

Der Virngrundtunnel wird voraussichtlich sechs Wochen früher für den Verkehr freigegeben. Das hat das Stuttgarter Regierungspräsidium am Freitag mitgeteilt. Die Verkehrsfreigabe ist nun für Sonntag, 20. September geplant.

Das Regierungspräsidium saniert seit Mai 2019 die Betoninnenschale und rüstet den Tunnel betriebstechnisch nach. Auch die Fahrbahn der A7 wird im Tunnel vollständig erneuert. Aktuell finden die abschließenden Arbeiten in der Weströhre statt. Die Oströhre wurde im März fertiggestellt.

Regierungspräsident Wolfgang Reimer erklärt dazu: „Die Sanierung und Nachrüstung des Virngrundtunnels ist eine bau- und betriebstechnisch komplexe Großmaßnahme, die ein sehr hohes Maß an Abstimmung und Koordinierung mit den Baufirmen erfordert.“

Wegen umfangreicherer Arbeiten hatte sich die Bauzeit gegenüber der ursprünglichen Planung zunächst von 15 auf 17 Monate verlängert. Jetzt könne durch eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten der Verkehr schon knapp sechs Wochen früher ungehindert durch die beiden Tunnelröhren fließen, heißt es in der Pressemitteilung des Regierungspräsidiums.

Um den Bauablauf zu beschleunigen, seien einerseits die Personal- und Einsatzkapazitäten vor Ort erhöht worden. Außerdem seien Erfahrungen und Erkenntnisse aus der ersten Bauphase in der Oströhre genutzt worden, um Arbeitsgänge zu verbessern und Arbeitsschritte besser zu verzahnen.

Der Termin der Verkehrsfreigabe ist, wie es weiter heißt, mit den Baufirmen abgestimmt.„Ich freue mich, dass – wenn nun nichts mehr Unvorhersehbares eintritt – der Virngrundtunnel knapp sechs Wochen früher als zuletzt geplant für den Verkehr freigegeben werden kann“, sagt Reimer.

Um die bestehende Verkehrssicherung abzubauen, muss der Virngrundtunnel voll gesperrt werden. Diese Vollsperrung, bei der der Tunnel für die abschließende Inbetriebnahme vorbereitet wird und Funktionstests ausgeführt werden, ist von Freitag, 18. September, 21 Uhr, bis Sonntag, 20. September, 9 Uhr, vorgesehen. Das Regierungspräsidium wird nochmals einige Tage vor der Sperrung informieren.

Nach Abschluss der Arbeiten befindet sich der Virngrundtunnel auf dem neuesten technischen Stand. Dann sind auch die Fahrbahnen erneuert, so dass laut Regierungspräsidium mittel- bis langfristig voraussichtlich keine weiteren Sanierungsmaßnahmen zu erwarten sind. Der Bund hat für die Maßnahme rund 28 Millionen Euro investiert.

Die Herstellung einer Löschwasserleitung in Verbindung mit dem Bau einer Druckerhöhungsanlage und eines Havariebeckens sollen für ein deutlich erhöhtes Sicherheitsniveau im Ereignisfall sorgen. Darüber hinaus kann der Tunnel nun von der Verkehrsrechnerzentrale der Landesstelle für Straßentechnik überwacht und bei Bedarf geschaltet werden.

Der Virngrundtunnel besteht aus einer 465 Meter langen Röhre in Fahrtrichtung Ulm und einer 468 Meter langen Röhre in Fahrtrichtung Würzburg. Die Röhren liegen rund 14 Meter getrennt voneinander und sind in der Mitte durch einen Querstollen miteinander verbunden. Dieser Querstollen dient vor allem als Fluchtweg. Die Fahrstreifen der A7 sind jeweils 3,75 Meter breit. Die Tunnelröhren sind rund 4,5 Meter hoch.

Der Virngrundtunnel ist inzwischen mehr als 30 Jahre alt und entsprach nicht mehr den Vorgaben der Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT). Die 32 Jahre alte Fahrbahn wäre kurz- oder mittelfristig zur Sanierung angestanden, was eine erneute sechs- bis neunmonatige Sperrung verursacht hätte. Also wurde die verlängerte Bauzeit genutzt,um die Fahrbahnerneuerung zu integrieren.