Virngrundrecken siegen mit 3:2

Die Regionalliga-Volleyballer des TSV Ellwangens haben am Samstagabend in der heimischen Rundsporthalle einen 3:2-Erfolg gegen die TG Bad Waldsee erzielen können.

Die Mannschaft um Trainer Martin Pfitzer ging nach vielversprechendem Abschlusstraining hochmotiviert in die Partie gegen die bis dahin zweitplatzierten Volleyballer aus Bad Waldsee. Der erste Satz startete allerdings holprig für die Virngrundrecken. Durch zu viele Fehler und fehlende Konsequenz im Angriff konnte sich die TG Bad Waldsee einen konstanten Vorsprung erspielen, so dass der TSV letztlich mit 21:25 den ersten Satz abgeben musste. Dasselbe Muster spiegelte sich auch im nächsten Satz wider, wodurch man auch den zweiten Satz, aus Ellwanger Sicht, an die Jungs aus Bad Waldsee abgeben musste.

Allerdings brachte der dritte Satz die Wende für die Ellwanger Mannschaft. Dem TSV gelang es nun durch das Minimieren der Eigenfehler und spektakulären Abwehraktionen immer wieder lange Ballwechsel für sich zu entscheiden und somit auch den dritten Satz mit 25:21 zu gewinnen. Die neu entfachte Euphorie machte sich schnell in der kompletten Halle bemerkbar. Die Fans erzeugten eine perfekte Stimmung in der Halle, die der Mannschaft des TSV starken Rückenwind gab. Mit dem neu gewonnenen Momentum gelang es den Ellwangern sowohl den vierten Satz mit 25:21 als auch den Tie-Break mit 16:14 für sich zu entscheiden. Mit diesem Comeback Sieg katapultiert sich der TSV Ellwangen auf den siebten Tabellenplatz und kann mit breiter Brust zum nächsten Spiel am 20. November zum Tabellenzweiten nach Stuttgart fahren.