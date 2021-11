Virndrundrecken klettern auf fünften Platz

Am vergangenen Sonntag sind die Volleyballer des TSV Ellwangen bei der zweiten Mannschaft des SV Fellbach angetreten. Am Ende eines Spiels mit Höhen und Tiefen kehrten die Virngrundrecken als Sieger einer phasenweise hart umkämpften Begegnung zurück. Mit einem 3:1 Auswärtserfolg sicherten sich die Ellwanger wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga.

Nach dem Sieg im VLW-Pokal beim Landesligisten aus Waldenburg am Wochenende zuvor lag der Fokus der Mannen von Trainer Pfitzer rasch auf dem Spiel gegen den Tabellenletzten aus Fellbach. Es galt gegen einen direkten Gegner zu punkten um den Vorsprung halten und bestenfalls weiter ausbauen zu können. Mit der Bedeutung des Spiels im Hinterkopf starteten die Ellwanger motiviert in die Partie. Bereits nach wenigen gespielten Punkten kam es aufgrund technischer Probleme am Anschreibertisch zu einer ungewollt langen Unterbrechung, aus der die Ellwanger Volleyballer jedoch unbeirrt ihr solides Spiel fortsetzten. Nachdem die Partie lange Zeit ausgeglichen verlief war es gegen Satzmitte die Annahme der Gäste, die zunehmend durch platzierte und harte Aufschläge seitens der Fellbacher unter Druck geriet und so Zuspieler Maier nur wenig Optionen im Angriff ließ. Nach fünf verlorenen Punkten in Serie gelang es dem TSV nicht mehr, diesen Rückstand zu egalisieren. Das Ergebnis war ein deutlicher 16:25 Satzverlust.

Deutliche Worte von Coach Pfitzer während der Satzpause zeigten Wirkung. Mit einem fulminanten Start mit 6:0-Punkten zeigten die Männer aus dem Virngrund, warum sie im bisherigen Saisonverlauf jedem Gegner Paroli bieten konnten. Ein deutlich besser postierter Block ermöglichte neben direkt erzielten Punkten auch leichteres Spiel für die Abwehr, sodass ein Angriff um den anderen der Hausherren entschärft um im Gegenzug mit druckvollen Aktionen am Netz zu eigenen Erfolgen umgemünzt werden konnten. Am Ende sicherten sich die Ellwanger diesen Satz souverän und verdient mit 25:20.

Ähnlich gut startete der TSV auch in den dritten Satz, wobei eine VierPunkte-Führung Stück für Stück von einer in dieser Phase erneut stark aufschlagenden Heimmannschaft aufgeholt wurde. Ein Abschnitt auf Augenhöhe spitzte sich zu dessen Ende hin zu einem echten Thriller zu, den Ellwangen letztlich mit 28:26 für sich entscheiden konnte. Erleichterung machte sich in den Gesichtern der Ellwanger Spieler breit, als ihnen ihr Trainer zum ersten Punktgewinn in fremder Halle gratulierte. Gleichzeitig wuchs die Entschlossenheit, mit einem weiteren Satzgewinn die Maximalpunktzahl hier und heute mit nach Hause nehmen zu wollen.

Da sich die Gastgeber keineswegs aufgaben entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, bei dem es den Virngrundrecken erst gegen Satzmitte gelang, sich entscheidend abzusetzen. Ein immer besser werdendes Zusammenspiel des mittlerweile eingewechselten Vogel im Zuspiel und Außenangreifer Lohner sorgte teils mit harten, teils mit taktischen Angriffen für den entscheidenden Unterschied. Auch der Ellwanger Block packte auf den Außenpositionen ein ums andere Mal beherzt zu und sorgte so für einen letztlich deutlichen 25:17-Satzgewinn.