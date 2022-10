Virndgrundrecken verpassen die Revanche

Die Mannschaft aus Ellwangen ist in einem erneut umkämpften Spiel den Gästen aus Freiburg mit 2:3 unterlegen gewesen. Zur ungewohnten Zeit trafen die Regionalliga-Volleyballer des TSV am Sonntagnachmittag auf die zweite Mannschaft des FT Freiburg II.

Nachdem das Hinspiel in Freiburg vor zwei Wochen auf Augenhöhe ausgetragen wurde, war ein spannendes Spiel zu erwarten. Zu Anfang des Spiels taten sich die Ellwanger schwer. Fehlende Effizienz und ein gelungener Start der Freiburger brachten die Heimmannschaft schnell in einen deutlichen Rückstand. Gegen Mitte des ersten Satzes riefen die Ellwanger jedoch ihre Leistung ab und konnten somit ausgleichen. Nun entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Starke Angriffe, eine konstante Annahme und eine wache Abwehr verhalfen den Gastgebern zum ersten Satzgewinn des Spiels mit 27:25. Der zweite Satz startete wie der erste endete. Lange Ballwechsel und ein harter Schlagabtausch prägten die erste Phase des Satzes. In der Mitte des Satzes gelang es jedoch den Virngrundrecken durch konzentriertes Spiel und effektiven Angriffen sich abzusetzen und einen Vier-Punkte-Vorsprung zu erspielen. Diesen Vorsprung konnten die Ellwanger nahezu halten und gewannen den zweiten Satz mit 25:22.

Nun wollte man an dies vorangegangene Leistung anknüpfen. Jedoch geriet man erneut am Anfang in Rückstand, da die Gäste mehrfach am Stück punkten konnten. Eigenfehler der Gastgeber und konstantere Freiburger führten zum Satzgewinn der Breisgauer mit 25:21. Ähnliches Bild in Satz vier. Eine schwächer spielende Heimmannschaft und auftrumpfende Freiburger gestalteten die erste Hälfe. Ab Mitte des Satzes konnten die Ellwanger wieder punkten, wodurch sich ein umkämpfter Satz auf Augenhöhe entwickelte. Dennoch konnten die Freiburger den Vorsprung verteidigen. Somit wurde der Satz mit 21:25 verloren. Daraufhin folgte der Tie-Break. Zunächst konnten die Breisgauer in Führung gehen und zwischenzeitlich einen 8:5-Vorsprung erspielen. Die Gastgeber wehrten sich, konnten auf 11:11 ausgleichen, verloren den Satz dennoch mit 12:15. Somit haben die Ellwanger ein spannendes Spiel mit 2:3 verloren. MVP der Ellwanger wurde Luke Schweizer. Der TSV belegt momentan in der Tabelle den siebten Platz. Als nächstes spielen die Ellwanger am 29.November auswärts gegen Ulm.