VIPs wagen wilde Sachen

Zum traditionellen VIP-Kochtreff anlässlich der Ellwanger Wildwochen hat die AOK Ellwangen am Montag in ihre Räumlichkeiten in der Schlossvorstadt eingeladen. Die Gäste erwartete ein ebenso informativer wie kurzweiliger Abend zwischen Wildentenbrustscheiben und Buttermilchcreme.

Gesund ist es und vor allem sehr schmackhaft, das Wild aus hiesigen Wäldern. Dass es auch relativ unkompliziert zubereitet werden kann, bewies Küchenchef Franz Bolz vom Seegasthof Espachweiler mit einem herrlichen Menü. Wildentenbrustscheiben auf Rucolasalat mit gebratenem Muskatkürbis, Rehschnitzel an Selleriegemüse und Sesamkartoffeln, rosa gebratener Feldhasenrücken mit Trompetenpfifferlingen und Graupengemüse, gefüllte Wildschweinbrust mit Spätzle und schließlich eine Buttermilchcreme und Haselnusseis an Heidelbeersauce: Was sich zunächst nach ganz großer Kochkunst anhört, an die sich mancher Hobbykoch nicht herantrauen mag, ist nicht nur äußerst lecker, sondern auch am eigenen Herd kochbar. Es kommt auch auf die kleinen Tricks an, die ein Profikoch in petto hat: Wickelt man etwa eine Flugentenbrust vor dem Braten in ein Schweinenetz ein, so bleibt das Fleisch schön zart.

Das war nicht der einzige Tipp, den Küchenchef Franz Bolz bereitwillig ausplauderte: Pilze? Ruhig waschen, das Wasser entweicht beim Kochen sowieso. Kochwein? Nicht ganz am Anfang, sondern ruhig später in die Sauce, das macht den Geschmack runder – mit Glück so rund, wie dieser Abend war.