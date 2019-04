Vikar Simon Hof verlässt Ellwangen

Simon Hof (31), seit 2017 Vikar in der Seelsorgeeinheit Ellwangen wird ab September Pfarrer im Argental. Diese Aufgabe umfasst die Pfarreien Sankt Petrus und Paulus in Laimnau, Sankt Dionysius in Hiltensweiler, Sankt Georg in Krumbach, Sankt Margaretha in Obereisenbach, Sankt Martinus in Tannau, Sankt Martinus in Goppertsweiler, Sankt Maria Rosenkranzkönigin in Neukirch und Sankt Georg in Wildpoltersweiler.

Hof ist in Stuttgart geboren und aufgewachsen und begann 2007 sein Studium der katholischen Theologie an der Universität Tübingen. 2012 zog er als Diözesantheologe ins Wilhelmsstift ein. Im Juli 2015 wurde er in Ellwangen in der Basilika zum Priester geweiht und war danach Vikar in der Seelsorgeeinheit Ulm-Wiblingen