Vierter Jump-Cup des FC Röhlingen

An diesem 9. Juli fand der vierte JumpCup des Rope Skipping Teams vom FC Röhlingen statt. Insgesamt nahmen 21 Nachwuchs- und 12 Wettkampfskipper, allesamt vom FC Röhlingen, teil. Für einige war es der allererste Wettkampf. Acht Kampfrichterinnen – ebenfalls aus den eigenen Reihen – waren im Einsatz.

Beim Medaillenwettkampf wurde in drei unterschiedlichen Leveln gesprungen, die dem Leistungsstand der Kids entsprachen. Am Ende gab es die Auszeichnung in Gold, Silber oder Bronze. Zudem zeigten sieben Nachwuchsskipperinnen ihren ersten Freestyle. 19 Skipper nahmen am STB-Kindercup des Fachgebiets Rope Skipping, der als Rahmenwettkampf angeboten wurde, teil. Beim Battle traten die Wettkampfskipper in zwei Teams in den Disziplinen 30 Sekunden Speed und Double Under gegeneinander an.

Das Siegerteam erhielt den heißbegehrten Wanderpokal. Die Siegerehrung nahm die Abteilungsleiterin Breitensport, Helga Szabo vor. Marcel Rathgeb, der Ende Juli an der Junioren Europameisterschaft teilnehmen wird, zeigte seinen Freestyle. Die Jumptastic Kids, sowie die Jumptastics begeisterten das Publikum mit ihren Showeinlagen.